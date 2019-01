A Balatonnál folytatják a Bocuse-t megjárt fiatal séfek

Fáradtan, de végül elégedetten térhet haza a Pohner Ádám vezette magyar csapat a Bocuse d’Or szakácsversenyről. A zsűri a 12. helyre sorolta a mezőny legfiatalabb séfjét, aki segítőjével, Csillag Richárddal együtt folytatja pályafutását Balatonszemesen, a Kistücsökben.

Még ha az eredményhirdetéskor volt is némi csalódottság Pohner Ádámban, mostanra elégedett a fiatal séf, akire a jól megérdemelt pihenés vár. A csapattal együtt az elmúlt 5 hónapban heti 6 napon át, napi 12 órában dolgoztak azért, hogy a legjobb teljesítményt nyújtsák Lyonban, ahol a világ vezető gasztrohatalmainak versenyzőivel mérték össze tudásukat. A 24 országot felsorakoztató mezőnyben a 12. helyen végezni nagyon jó eredmény különösen úgy, hogy az első 11 helyen az igazi nagyágyúk osztoznak komoly versenytapasztalattal. – Az eredményhirdetés után elmondtam Ádámnak, hogy a 12. hely nagyon is a mezőny eleje, meg kell nézni, hogy kik vannak előttünk és mögöttünk – mondta a világversenyről hazatartó Csapody Balázs, a Magyar Bocuse d’Or Akadémia alelnöke, aki arra is kitért, hogy nagyon sokat számít a versenyrutin, Széll Tamásnak is a második világdöntőjén sikerült a 4. helyet megszerezni.

Arra a kérdésre, hogy minek tudható be a skandináv országok diadala, Csapody Balázs úgy válaszolt: ezek az országok, azaz Dánia, Svédország, Norvégia vagy Finnország a csúcsgasztronómiának ebben a szegmensében fényévekkel járnak előttünk. – Ők már nagyon régen rámentek a gasztroturizmusra, aminek a Bocuse d’Or az egyik mozgatórugója.

A szerdán véget ért világverseny, és ott a magyar csapat iránt mutatott érdeklődés persze a hazai, sőt a balatoni gasztroturizmusnak is újabb lendületet adhat. A tó és a régió bemutatása a legkülönbözőbb helyi termékeken, borokon, lekvárokon, hústermékeken keresztül is megvalósult, sőt a versenycsapat hústálának fantázianevében is megjelent a Balaton (Carré de Veau „Balaton”).

– Nagyon sokan érdeklődtek a Balaton iránt – számolt be tapasztalatairól a Magyar Bocuse d’Or Akadémia alelnöke. Csapody Balázs úgy látja, hogy nagyon sokat kell még dolgozni, de hosszú évek munkájával el lehet érni, hogy a Balaton bekerüljön az elismert gasztro régiók közé.