A bank is vigyázza kiadásainkat az ünnepek alatt

Advent nem véletlenül a meglepetések időszaka: egy olvasónknak sikerült igazán meglepődnie, de nem úgy, ahogy azt elsőre szerette volna.

– Éreztem, hogy csapda, mégis belesétáltam – kezdte krimibe illő történetét. – Az interneten csábítóan olcsó ajánlatot találtam: egy közkedvelt építőjátékot kínáltak a megszokott ár töredékéért. Gyanúsan olcsó volt, ám úgy gondoltam, nekem is lehet egyszer szerencsém – mondta olvasónk, aki azonnal rendelt is egy minden szempontból szupernek tűnő robotot, mert igencsak megtetszett neki a termék és az ár. Szinte már látta lelki szemei előtt, hogyan építik meg a karácsonyfa alatt kisfiával. A rendelésről kapott egy visszaigazolást, ám mivel céget nem tüntettek fel, még gyanúsabb lett a dolog.

– A bankkártyás fizetés után alig telt el pár perc, csengett a telefonom, a bankomtól kerestek – folytatta történetét olvasónk. – Először be kellett azonosítaniuk, aztán a hölgy közölte, hogy az itthoni banki tranzakció után néhány perccel valahol Kínában, helyi valutában fizettem élelmiszerért. Mindig is szerettem a James Bond történeteket, s most úgy éreztem, hirtelen belecsöppentem egybe – mondta olvasónk, akinek hihetetlen volt, hogy ilyen gyorsan felhasználták a tőle lopott adatokat. Ugyanakkor a pénzintézet is résen volt, ami ebben az esetben abban megerősítette olvasónkat, hogy megfelelő bankra bízta a pénzét. Azonnal letiltották a bankkártyát, így garantálták, hogy az ügyfél terhére ne költsenek többet a világ másik pontján.

– Most duplán várok, először is az új bankkártyámra, másodszor pedig a kifizetett ajándékra – tette hozzá. – Másnap ugyanis kaptam egy újabb e-mailt, hogy a rendelésemet feladták. Mégsem bízom benne, hogy meg is érkezik. Meg ezek után már felbontani sem merem, ki tudja, mi lesz a dobozban.