A Belső-somogyi erdő illata sokakat hazacsalogat

Közel százan vettek részt a második alkalommal megrendezett elszármazotti találkozón Kakpusztán.

A szervezők maguk is meglepődtek, hogy két hét leforgása alatt ennyien jelentkeztek, egészen távoli helyekről is, hogy újra együtt töltsenek el egy kellemes napot. Háromház, illetve a környező puszták, Kak, Galabrád, Kopár, Virágos illetve Libickozma egykori lakosai, illetve azok leszármazottai találkoznak az egyetlen fennmaradt házhoz tartozó fogadóban a hétvégén.

– Nagyon jó érzés, hogy sok 70 év körüli ember megmozdul, eljön. Nagyon szerethettek itt lakni, sok szép emlék köti őket össze. Tavaly nem csak mosolyok, örömkönnyek is voltak. Volt, aki 40-50 éve nem járt már itt, a szülőföldjén, a gyerekkora helyszínén – mondta el Szabóné Borbély Rita a program szervezője, akinek férje révén van kötődése Háromházhoz.

– Tizenkét éve, amikor először találkoztam Háromházon a leendő férjemmel, a táj is elvarázsolt. Minden szegletét szeretem az országunknak, de olyan illata az erdőnek, mint Belső-Somogyban, sehol nincs. Kiemelte, sokakat a Facebook segítségével, a gyerekeik által találtak meg. – A leszármazottak is sok családban tudják, mennyire kötődnek az öregek a szülőföldhöz. Természetesen van olyan, akinek fáj látni azt, hogy az egykori háza helyén ma már csak az erdőt találja, de a többségnek többet ad ennél a szomorúságnál a találkozások öröme – folytatta a szervező. A szombati program egy harangszenteléssel kezdődött, amelyet, Libickozma egykori polgármesterétől kaptak, az ötven éve elnéptelenedett puszták emlékére szenteli fel Sudár János somogyfajszi plébános, aki egy misét is tartott a helyszínen.