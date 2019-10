A berendezés még a meghibásodás előtt figyelmezteti a kezelőjét

Egy újfajta, kis méretű, háztartási szélerőmű prototípusán dolgozik a Lakics Gépgyártó Kft. Az energiatermelő eszköz hasonlít az utak mentén látható hatalmas szélerőművekhez, azonban ez jóval kisebb, így a gazdaságokban is kiválóan hasznosítható.

A szélkerék mellé egy úgynevezett hibadetektáló programot is fejlesztenek a szakemberek, ami figyeli a berendezés működését és még a meghibásodás előtt figyelmezteti a gépkezelőt egy adott problémára.

– A program segít felkészülni a karbantartásra – fogalmazott Horváth Sándor, a Lakics Gépgyártó Kft. kutatásfejlesztési vezetője. – Ez azt jelenti, hogy folyamatosan figyeli – jelen esetben – a szélkerék működését. Gyűjti róla az adatokat, az algoritmusok pedig kiértékelik, így üzem közben lehet már sejteni, hogy várhatóan mikor romlik el mondjuk egy csapágy, vagy egy hidraulikus eszköz. Gyakorlatilag a rendszer előre figyelmeztet, hogy két hét múlva mit kell kell megjavítani a berendezésen, ezzel tervezhető a karbantartás és üzembiztonságot is jelent.

– Ütem szerint halad a fejlesztés – folytatta Horváth Sándor. – A gépészeti, villamosmérnöki és informatikai ismereteket is igénylő fejlesztés jelenleg hetven százalékon áll. Várhatóan jövő nyárra készül el prototípus majd, azt követően pedig el lehet kezdeni a gyártási előkészületeket. Terveink szerint a Lakics Gépgyártó Kft. készíti majd a szélerőműveket. A fejlesztésbe a Budapesti Műszaki Egyetem egyik cége és a Pannon Egyetem is bekapcsolódott. Az itt kapott eredményeket a kutatók fel tudják majd használni más hasonló berendezéseknek a működtetésére is, például CNC gépeknél, amiket informatikai tudás irányít, a vezérlését pedig elektronikus berendezések adják – tette hozzá a Lakics Gépgyártó Kft. kutatásfejlesztési vezetője.

Munkahelyeket teremt a fejlesztés

A Lakics Gépgyártó Kft. vezette három tagú konzorcium valamivel több mint hétszázhuszonöt millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a hibadetektáló program megvalósításához. A Lakics Gépgyártó Kft., a Pannon Egyetem és a BME VIKING Nonprofit Zrt. a kaposvári, a komlói, a sántosi, a veszprémi és a balatonfüredi telephelyein 2018. januárjában kezdődött fejlesztéssel várhatóan 2020 nyarára végeznek. Amellett, hogy a beruházással kétszázötven munkahelyet tudnak megőrizni, várhatóan további tízet teremtenek is.