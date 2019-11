A betű nem ellenség, mégis egyre több fiatal küzd a szövegértéssel

Nagyon sok gyerek nem érti, amit olvas, és emiatt a tanulása sem lehet eredményes. Egyre több a magatartás- és figyelemzavaros gyerek is az iskolákban. A helyzet súlyos, válaszokat találni egyre sürgetőbb feladat.

Olvasási stratégiákról és a gyerekek beilleszkedési szokásairól, problémáiról rendeztek konferenciát a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban. A második alkalommal megszervezett eseményen Kaposvárról és környékéről százhúsznál is több pedagógus vett részt.

– Sokkal hatékonyabban kell tanítani a szövegértést, ha erre nem találunk jó módszereket, annak nagy ára lesz – hangsúlyozta Gombos Péter, a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karának dékánhelyettese. – Olvasási stratégiákat kell adnunk a gyereknek. Vannak olvasás előtti, közbeni és utáni stratégiák is. Ezeket meg kell tanulniuk a gyerekeknek és bármilyen témájú szöveggel találkoznak, akkor elő tudnak venni egyet a sok olvasási terv közül. Ezek rögzítése nem egyszerű feladat, a pedagógusok el kell magyarázzák a tanítványaiknak, hogyan tudják aktivizálni a meglévő tudásukat. Meg kell mutatni minden lépést, majd megismételtetni azt a tanulóval. Nemzetközi kutatások is igazolják, hogy az olvasási stratégiák alkalmazása eredményes. A PISA-mérések kapcsán gyakran elkeseredünk, hogy a magyar gyerekek nem hozzák a nemzetközi átlagot, ez viszont nagyon jó lehetőség arra, hogy felzárkózzunk és a magyar gyerekeknek javuljon a szövegértése. Új dologról van szó, most igyekszünk ezt megismertetni a kollégákkal – hangsúlyozta a dékánhelyettes.

Szabóné Kovács Gabriella, a Csokonai-iskola szakvezető tanítója elmondta: egyre több problémás gyerek érkezik az intézményekbe, akik magatartás- és figyelemzavarral küszködnek. Hozzátette: folyamatosan keresik a megoldásokat azért, hogy segítsenek rajtuk.

Az előadások után szakmai műhelyeket is szerveztek a résztvevőknek, a pedagógusok hat szekcióban mutatták be egymásnak jó tanítási gyakorlataikat.