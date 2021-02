A bizonyítási vágy és a járvány egyszerre indította útnak a túrázókat

Egyre népszerűbb a hazai túrázás. A Magyar Természetjáró Szövetség adatai szerint tavaly több mint huszonhatezer Kéktúra igazolófüzetet vásároltak az emberek, ami másfélszer annyi, mint egy évvel korábban. A szövetség úgy véli, ennek egyik oka egyértelműen a koronavírus-járvány.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Az 1171 kilométer hosszú Országos Kéktúrát 391, míg az 541 kilométeres Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúrát 135-en teljesítették tavaly. Előbbit kettő, utóbbit pedig hat somogyi túrázó is végigjárta. Köztük volt a somogysárdi Varga Máté is, aki egyik barátjával közösen indult útnak. A Szekszárd és Írott-kő közötti távot négy év alatt sikerült teljesíteniük. Először 2016 tavaszán indultak útnak, évente három-négy napot sétált, így a teljes távval csak tavaly áprilisban végeztek.

– Volt bennünk egy bizonyítási vágy – mondta Varga Máté. – Ezért is indultunk útnak, de a természet szeretete és a Másfélmillió lépés Magyarországon című sorozat is inspirált bennünket. Rengeteg új helyet fedeztünk fel, Somogy és Baranya megyét jobban ismertük, de Tolna, Vas és Zala megyében voltak ismeretlen helyek. Nagyon tetszett Bázakerettye és környéke, de az Őrségben is, a veleméri templom pedig nekem régészként különösen tetszett és nagy élmény volt megnézni.

– Több elhagyatott helyen is jártunk – folytatta. – Nyilván, amikor kijelölték ezt az útvonalat, akkor azok a települések lakottak voltak, de ma már nem él ott senki sem. Az útvonal egyébként többnyire a természetben halad, erdőben, mezőn, de átmentünk nagyon sok településen és szőlőhegyen is. Általában március 15-e környékén és télen túráztunk, nyáron viszont nem igazán indultunk útnak – tette hozzá a somogysárdi túrázó. Varga Máté egy másik útvonalba, az Alföldi Kéktúrába is belekóstolt már. A 869 kilométerből valamivel több mint százat teljesített tavaly.

A balatonszabadi Németh Dávid is évek óta a túrázás megszállottja. Amikor csak ideje engedi, bepakolja a hátizsákját és útnak indul. Az Országos Kéktúrát három és fél év alatt sikerült teljesítenie, az 1171 kilométert 47 nap alatt tette meg. Tavaly egy másik útvonalat is kipipált, a Dél-dunántúli Kéktúrával öt és fél hónap alatt végzett. – A járványhelyzetnek is nagy szerepe volt ebben – mondta Németh Dávid. – Nem tudtam külföldre utazni, ezért belföldi kirándulást szerveztem. Május és október között 21 nap alatt jártam végig a Dél-Dunántúlt. Óriási élmény volt, sok emberrel ismerkedtem meg. Nagyon tetszett Vas, Zala és Somogy megye, ott sokkal közvetlenebbek voltak az emberek. Általában bementem helyi kocsmákba és beszélgettem az emberekkel, vagy éppen ők szólítottak meg engem és érdeklődtek a túráról, esetenként pedig meghívtak egy italra, vagy a kezembe nyomtak egy sört és úgy kívántak szerencsés utat – tette hozzá Németh Dávid.

Fotó: Lang Róbert