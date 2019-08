A biztonság is köddé vált az őssejtbankkal együtt

Hetek óta elérhetetlen az egyik legnagyobb hazai őssejtbank, a CryoSave. A köldökzsinórvér és köldökzsinór-szövetek tárolásával foglalkozó céget hiába keresik az emberek telefonon és e-mailben. A szülészek tapasztalata szerint a somogyi családok 5-10 százaléka kéri, hogy vegyenek őssejtet babájuk köldökzsinórvéréből.

Kovács Judit, kaposvári édesanya hét évvel ezelőtt, fia születésekor vetetett le őssejtet. Akkoriban, ahogyan ő fogalmazott, nagy szenzáció volt, ráadásul biztonságérzetet is adott neki. – Baj esetén jó, hogyha ez megvan – mondta Kovács Judit. – Azt már nem tudom pontosan, hogy mennyibe került a vizsgálat, de a tízéves tárolásért fél millió forintot kértek el. Az elején havonta kellett fizetnem, most pedig éves díja van. Szerencsére mi nem a CryoSave-vel kötöttünk szerződést, hanem egy másik céggel, de nagyon felháborodtam azon, hogy ez a cég elérhetetlenné vált és sokan csalódottak lettek. Egyből arra gondoltam, hogy akár az a cég is eltűnhet egyszer, ahol mi tároltatjuk az őssejtet. Fel is hívtam a céget és megnyugtattak, náluk minden rendben van, a levett mintát Budapesten őrzik – nyilatkozta az édesanya.

Pár héttel ezelőtt írta meg az egyik internetes hírportál, hogy „köddé vált” az egyik legnagyobb magyar őssejtbank. A cég központi telefonszáma ki van kapcsolva, az értékesítőik elérhetetlenek és még a Facebook-oldaluk is eltűnt. Több szülő is próbált kapcsolatba lépni a céggel, hogy megtudja mi történt, illetve hol vannak az őssejtek, de nem tudtak beszélni senkivel. Pedig a családok nem kevés pénzt fizettek az őssejt tárolásáért. Szolgáltatástól eltérően 385 ezer és 595 ezer forintot kértek el az emberektől. Van, aki egyben fizetett a szolgáltatásért, sokan azonban havonta 18 és 52 ezer forint közötti összeget. Miután „felszívódott” a magyar cég, egy férfi levelet kapott a CryoSave-től, hogy tartozása van feléjük és mihamarabb fizesse be, különben késedelmi kamatot számolnak fel. A férfi az e-mail után megpróbált kapcsolatba lépni a svájci anyacéggel, szerette volna megtudni, hogy a levett őssejtet hol tárolják, de érdemi választ nem kapott. – Mi sem tudtunk kapcsolatba lépni a céggel – mondta Tormási Imre kaposvári szülész-nőgyógyász.

– Volt korábban egy vizsgálatunk, az anya véréből magzati genetikai vizsgálatot kértünk, melyet a CryoSave magyarországi képviseletén keresztül bonyolítottunk le. Ők szállították el a vért és ők intézték az adminisztrációt is. A vizsgálat azonban meghiúsult, mert nem tudtunk kapcsolatba lépni velük. Próbáltuk elérni az anyacéget is, hogy segítsenek, mert a vért már levettük és kifutunk az időből, de nem jártunk sikerrel – tette hozzá Tormási Imre.

A szülész-nőgyógyász szerint a nők legfeljebb öt-tíz százaléka kéri, hogy vegyenek őssejtet a köldökzsinór vérből, azt azonban nem lehet tudni pontosan, hogy Somogy megyéből az elmúlt években mennyien éltek a lehetőséggel. A történtekkel kapcsolatban szerkesztőségünk is megkereste a CryoSave céget, hogy megtudja, mi történt az őssejtekkel, de nem kaptunk választ.

Kevés a valószínűsége, hogy kell majd

Tormási Imre, szülész-nőgyógyász szerint tíz évvel ezelőtt sokan vetettek le őssejtet. Pár évig aztán egyre kevesebben éltek a lehetőséggel, manapság pedig újra kezd „divatba” jönni. A nőgyógyász elmondta: az őssejt olyan sejt, ami még nem specializálódott, ezért bármilyen károsodott, elhalt sejt elméletileg pótolható vele. A gyakorlatban azonban leginkább a leukémiás betegeknél használják. A köldökzsinórvérből nyert technológia viszonylag frissnek számít, először 1988-ban alkalmazták. Tormási Imre szerint eléggé csekély, mindösszesen egy a kétszázezerhez az esély arra, hogy a levett őssejtmintát egyszer használni kell. Azonban, ha valaki rendelkezik ezzel, akkor a gyermektől levetett köldökzsinórvér, a szülőknél és a testvéreknél is felhasználható.