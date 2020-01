A biztos megélhetést választja az, aki az egészségügyben tanul tovább

Két új képzés is indul szeptembertől a PTE Egészségtudományi Kar Kaposvári Képzési Központjában, derült ki intézmény csütörtöki nyílt napján. A meglévő öt szak mellett, a diákok szülésznőnek tanulhatnak, de a védőnői szakot levelező tagozaton is elvégezhetik.

Interaktív bemutatóval várták az érdeklődőket az egészségtudományi karon. A közép és általános iskolás fiatalok bábuk segítségével megnézhették a szülés folyamatát, de a védőnők, ápolók, laborosok, gyógytornászok és mentőtisztek munkájába is betekinthettek. Kiss Enikő, Kőszegről érkezett a képzési expora. A középiskolás lány orvosi diagnosztikai analitikusnak szeretne tanulni. – Nagyon érdekel a vérelemzés – fogalmazott. – Igazából orvos szerettem volna lenni, de aztán mégis ebbe az irányba indulok el. Régóta érdekel a biológia, a középiskolában is emelt szinten tanulom. Úgy gondolom, hogy nagyon keresettek az egészségügyi dolgozók, ezért is választottam ezt a területet – tette hozzá. Horváth Eszter Barcsról érkezett. A dél-somogyi fiatal védőnői szakra szeretne felvételizni. Elmondása szerint mindent fontos információt megtudott a képzésről, már csak meg kell jelölnie a kaposvári intézményt.

Stromájer-Rácz Tímea, a PTE Egészségtudományi Kar Kaposvári Képzési Központjának igazgatója elmondta: tavaly augusztustól az egészségügyi szakközépiskola is az egyetemhez tartozik, ezért közösen dolgoznak azon, hogy már az általános iskolásokat is megszólítsák és bemutassák képzéseiket. Hozzátette: jelenleg háromszázhúsz hallgatójuk van, az új képzésektől pedig azt várják, hogy még többen válasszák a kaposvári intézményt. Kiemelte: akik az egészségügy bármelyik képzését elvégzik, azoknak biztosan lesz munkájuk, hiszen több terülten is szakember hiány van. Ács Pongrác, a PTE Egészségtudományi Karának általános és stratégiai dékánhelyettese hangsúlyozta: a PTE tíz kara közül az egészségtudományi a legfiatalabb, de ez növekszik a legdinamikusabban. A PTE-re jelentkezők közül minden ötödik diák az egészségtudományi kart választja.