A boldogságon naponta dolgoznunk kell

Az emberek egy része valószínűleg nem érzi túl boldognak magát. Aki napi nyolc-tíz órát dolgozik, és otthon várja a sok tennivaló, gyakran elégedetlen a sorsával. A mai világban kifejezetten nehéz megteremteni az egyensúlyt, talán ezért is van, hogy sokakat érdekel a téma.

A boldogságot gyakran a külső körülményekben, a szerencsében keressük, azonban jó, ha elfogadjuk, hogy az alapértékeink és döntéseink határozzák meg hozzáállásunkat az élethez. Ezt is megtudhatta az, aki meghallgatta Berke Szilárd, a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kara docensének előadását az eredményes és hasznos életről, valamint a boldogság elérésének lehetőségeiről. A rendezvényt a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtárban tartották a Kaposvári Szabadegyetem keretében. Az előadó tudományos kutatásokat is folytat a témában. Emellett, ahogy fogalmazott, dolgozik saját magán is, hiszen a boldogságért mindennap tenni érdemes.

– A boldogság szubjektív kategória, de amit tapasztalok és a kutatások is megerősítik, hogy a belső vezető felfedezése az, amellyel a boldogság, a flow érzet a legkönnyebben elérhető – mondta Berke Szilárd. – A legfontosabb, hogy megtaláljuk, mi a személyes belső iránytűnk, és mi motivál bennünket a leginkább. Ha ez megvan, ki lehet alakítani a fontossági sorrendet, hogy melyek a kulcsterületek. Ezeken törekedhetünk eredményességre.

Berke Szilárd több mint 12 éve jógázik. Szerinte vannak eszközök és módszerek, amelyek segítenek harmóniába kerülni, nála ez az egyik. Az embernek időtudatosnak érdemes lennie, és azokra a tevékenységekre fókuszálnia, amelyek a számára minőségi flow-élményt jelentenek.

Felgyorsult a világ, és ezt nem éljük meg jól, fejtette ki az előadó. Az óriási technikai fejlődés mellett nem lettünk hatékonyabbak, nem éljük át intenzívebben az élményeket, ami frusztrációt okozhat. Azonban hibás következtetés, hogy a gyorsítás eredményeket hoz, a lassítás pedig boldoggá tesz. Aki a boldogságot keresi, annak a test, tudat, lélek és érzelem területén kell befektetnie. És törekednie arra, hogy naponta minél több boldog pillanata legyen, mert a napi szokásai teszik azzá, ami. A boldogsághoz szükséges a jelen-tudatosság. Ebből azonban még nem épülhet fel egy hasznos élet, csak akkor, amennyiben mások segítését is előtérbe helyezzük.

Berke Szilárd a Gazdaságtudományi Kar Marketing és Menedzsment Intézetében egy kutatócsoportban tanulmányozza a siker és a kiválóság tényezőit szervezetek és vállalatvezetők körében.

