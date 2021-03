A börtön magányában születtek meg a kaposvári rapper első lemezének dalai

A megvalósulás útján vágtat már DBRAP álma. Elkészültek a dalok első saját lemezére, s nemsokára meg is jelenik a korong.

A megvalósulás útján vágtat már DBRAP álma. Elkészültek a dalok első saját lemezére, s nemsokára meg is jelenik a korong.

A kétezres évek óta a kaposvári szórakozóhelyeken pörgette a lemezeket Porteleki Gábor, aki már akkor is a fekete zene iránt vonzódott. A hiphop mindig is közel állt hozzá, mesélte. – Az old school rapet szeretem igazán – mondta DB kérdésünkre. – A saját hangzásom az amerikai keleti parti New York-i boom bap rap vonal, de nem zárkózom el semmitől, ami megfog vagy tetszik! Már általános iskolás kora óta jelen volt az életében a zene, később DJ-ként tevékenykedett. Bulikat szerveztek Kaposváron, elsősorban underground rendezvényeket, de a Szleng elnevezésű hiphopzenei rádióműsort is vezette.

Nagy változást hozott az életében az amerikai katonák jelenléte, hiszen egy helyi klubot bérelt. Itt kezdett el rezidensként zenélni.

Sokan csak Kacsaként ismerték, mert Ducky Boi művésznéven lépett fel egy darabig, majd a későbbiekben neve kezdőbetűit használva született meg a DJ DB elnevezés. Amikor a lemeze készült elhagyta DJ jelzőt, és a rap szócska összeolvadásából született meg a DBRAP művésznév.

Mint megtudtuk, az SKH (Semmi Közöd Hozzá) című debütáló anyag afféle terápiaként született. Hiszen élete egy sötét szakaszában írta a dalokat Sopronkőhidán, innen is ered a lemez címe.

– Annak idején komoly gondjaim voltak, lecsúsztam – mesélte DBRAP. – Börtönbe kerültem, és ennek a lemeznek az anyagát mind bent írtam. Minden dal rólam szól, vagy azokról az emberekről, aki körülöttem voltak, a sztorijaik inspiráltak – tette hozzá.

Az érdekesnek ígérkező lemez előszeleként már három track elérhető a videómegosztó portálon. De DBRAP SKH című lemeze fizikai formátumban is megjelenik, sőt eltökélt abban, hogy vinylre is felkerüljön a 19 szám. A teljes bemutatkozó zenei anyag várhatóan április végén már elérhető lesz.