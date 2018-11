A boszorkányok seprű nélkül is célba értek Siófokon

Tökös futással pörgették fel magukat szombaton több mint négyszázan Siófokon. Volt, aki jelmezben, mások futóruhában rohanták, kocogták vagy sétálták végig a városközpontban kijelölt futópályát.

A Balatuning Egyesület negyedszerre rendezte meg a Tökös futást, melynek a távját ezúttal 1500 méterre szabták azért, hogy azoknak is meghozzák a kedvét a futáshoz, akik kevésbé edzettek vagy különösebb felkészültség nélkül egy laza szombati kikapcsolódásra vágytak.

A nevezők többsége jól bírta a tempót, a boszorkányok seprű nélkül is sikeresen célba értek, és az egyik legötletesebb jelmezbe bújt futót, a múmiát is egy darabban vezette el a kutyája a rajttól a célig. A legkisebb versenyzők babakocsiban ülve élvezték az iramot, a nagyobbacskák többsége két keréken teljesítette a másfél kilométeres etapot.

A város 50. születésnapi rendezvénysorozatához csatolt esemény a szervező egyesület számára is jubileumi program volt, hiszen a Balatuning is születésnapot ünnepelt, ezúttal a harmadikat. A szervezőkkel ezúttal is együtt ünnepelhettek a futás résztvevői.

Hagyomány már, hogy a Tökös futások alkalmával az indulók a célba érve az egyesület szülinapi tortájával pótolhatják az elvesztett kalóriákat. Az sem maradt persze éhes, aki az egészségesebb harapnivalókat részesíti előnyben, a frissítőponton ugyanis tökös finomság is várta a sportolókat.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Aki épp most kapott kedvet a futáshoz, annak nem kell sokat várnia a Balatuning Egyesület következő jelmezes sportnapjáig. Egy hónap múlva már Mikulás futáson lehet izzítani a virgácsokat, addig azonban elkel némi edzés, hiszen akkor már 4 kilométert kell majd teljesíteniük a nevezőknek.