A buszos vállalkozók is felélték már a tartalékaikat

Egyre kilátástalanabb a buszos cégek és az utazási irodák helyzete. Az általunk megkérdezett vállalkozások a tartalékaikból próbálnak fennmaradni, de van olyan cég is, amelyik már nyáron felélte a félretett pénzét. Abban bíznak, hogy márciusban újra munkába állhatnak.

Bécsbe, Zágrábba vagy éppen Pozsonyba kellene mennie a Németh Kft. buszainak ezekben a hetekben. Azonban szinte az összes jármű garázsban áll, ki van vonva a forgalomból. Németh József, a cég tulajdonosa elmondta; két buszuk számára van csak munka, munkásokat szállítanak Kaposváron és környékén. Három nagy és két húszszemélyes kisbuszuk is bevethető lenne.

– Felújításokat végzünk – hangsúlyozta Németh József. – Saját buszainkat javítjuk és bérmunkát is vállalunk. Mást nem tudunk tenni, hiszen nem lehet utazni sehova. Ezekben a hónapokban a külföldi adventi vásárokba vagy síparadicsomokba kellene utasokat szállítanunk, de erre sajnos nincs lehetőség. Egyelőre a tartalékainkból élünk, de már nem lehet sokáig bírni. Tavaly az árbevételünk 450 millió forint volt, most épphogy elértük a 15 százalékát. Ennek ellenére a főállású dolgozóinkat megtartottuk, nem küldtünk el senkit. Bízunk benne, hogy márciusra helyreáll a rend és újra lehet majd utakat szervezni – tette hozzá.

Orbán Tibor, kiskorpádi buszos vállalkozó is borzalmas évet zár. Munkásjáratokon kívül gyakorlatilag egyetlen fuvarja sem volt idén. – Próbálunk túlélni – mondta. – Az a szerencsém, hogy több lábon állok és a mezőgazdaságból származó bevételemből fedezem a buszos vállalkozásom kiadásait. Muszáj átcsoportosítanom a pénzeket, hiszen szeretném megtartani a dolgozóimat. Úgy gondolom, hogy ha jövőre újra lehet utazni, nehezen indulnak majd el az emberek. Nem gondolom, hogy sok külföldi út lesz, bár én megelégednék a belföldi kirándulásokkal is – hangsúlyozta Orbán Tibor.

Bezárt irodák

Solymos Gábor, a Hermes Tours utazási iroda vezetője megkeresésünkre elmondta; kilátásaik katasztrofálisak és mivel nem tudnak előre tervezni, bizonytalanságban élnek. – Munka nélkül maradtam, ezért próbálok elhelyezkedni – fogalmazott Solymos Gábor. – Gyakorlatilag augusztus végén feléltem a tartalékaimat. Az irodát bezártuk, a vállalkozást azonban továbbra is működtetjük. Úgy számolunk, hogy márciusban újraindulhat az élet és amint kedvező híreket hallunk, szervezni kezdjük az utakat. Jelentős veszteség, hogy most decemberben nem tudunk adventi vásárokba kirándulásokat szervezni, pedig tavaly tizenhárom csoportot is útnak indítottunk. Erre most nincs lehetőség, ez ötmillió forintos veszteség. Ezzel szoktuk biztosítani a következő három hónap működését – hangsúlyozta Solymos Gábor, majd hozzátette; semmilyen állami segítséget nem kaptak, ezért a legtöbb utazási iroda lehetetlen helyzetbe került.