A Cirkusz Világnapján kinyitották a porondot a látogatók előtt Balatonlellén

Ez a hétvége teljesen másként fest a cirkusz világában, mint a többi. A Cirkusz Világnapja alkalmából ugyanis kinyitják a porondot a látogatók előtt és a kulisszatitkokból is megosztanak néhányat a nagyérdeművel. Balatonlellén kilenc éve csatlakoztak a mozgalomhoz. Lovas felvonulást, porondmustrát és éjszakába nyúló előadást is tartottak.

Ezt ne hagyja ki! Parragh László: Gyurcsány Ferenc üvöltözött és fenyegetett

A Richter név régóta nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi cirkusz világában is elismertnek számít. A régi cirkuszdinasztia évek óta két sátorral is jelen van a Balaton partján. Richter Flórián Zamárdiban, ifjabb Richter József pedig Balatonlellén veri fel a sátrat évről évre. Cirkuszalapító nagyapjukról utcát neveztek el legutóbb Balatonlellén. A pénteki műsorban pedig még édesapjukat, a cirkuszművészet egyetlen Kossuth-díjasát, Richter Józsefet is láthatta a nagyérdemű.

– Amelyik fiamnál segíteni kell, oda megyek. Most az egyik lovas számnál fogom a porond közepén a lovakat hajtani, de ha kell, a zenekarba is be tudok ugrani – sorolta a lellei Napfény Strand egyetlennek bizonyuló árnyékában a cirkuszművész, aki azt is elárulta, néha szívesen ad tanácsot fiainak, mert már régóta tudja, mitől válik világhírűvé egy produkció. – Van, amiben fejlődniük kell, viszont sok mindent már most tudnak, amit egykor én nem tudtam – mesélte, miközben a közönséggel együtt várta a felvonulókat. Sokan a tűző napon ácsorogtak inkább, hogy biztos helyük legyen a produkció alatt.

– Ötödik-hatodik alkalommal vagyunk itt. A nyaralás kezdetét direkt erre a hétvégére szoktuk időzíteni, a cirkuszok éjszakája miatt jövünk, a fiam nagy rajongója a műfajnak – mondta a háromgyermekes Cseh Henriett, aki még Győrbe is elutazott a gyerekei kedvéért, hogy a cirkusz egykori elefántjait meglátogassák.

– Tavalyelőtt lovagoltam, tavaly pedig a bohóc hívott ki a műsorban. Mindig az első sorban ülünk. Az állatok miatt szeretem annyira a cirkuszt, én is velük szeretnék foglalkozni, ha nagy leszek – mondta Hardi Bulcsú, miközben megérkezett a menet. Aki idén elefántokra számított, annak kárpótlásul a világ legapróbb pónilovai rótták szorgalmasan a köröket a felfújható porondon. A strandolók délután csak egy tartalmas ízelítőt kaptak az esti műsorból.

– Úgy gondoltuk, hogy egy kibővített műsorral kedveskedünk a közönségnek. Este hétkor kezdünk és éjfélig tart majd a produkcióáradat – mondta ifjabb Richter József, aki a strandon feleségével közös lovasprodukciójukból adott ízelítőt.

– Azért különleges ez a szám, mert a lovakat nem gyeplővel, hanem csupán a talpammal irányítom, miközben a feleségemmel különféle mutatványokat végzünk a hátukon – mondta a fiatal cirkuszigazgató, aki a különleges hétvégére különleges vendégművészeket hívott.