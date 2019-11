A cserkészfogadalom örökre elkísér

Ünnepeltek a hétvégén a siófoki cserkészek. 90 éves a 466. számú Magyar Tenger Cserkészcsapat, amely egyike az ország legpatinásabb csapatainak.

Szentmise, kiállítás és az alapító Zákonyi Ferenc emléktáblájának koszorúzása is szerepelt a születésnapi programban, aminek fénypontja a szombat esti ünnepség volt. Imádsággal és zászlófelvonással indult a dzsembori, amin a most is aktív tagok mellett a régiek is ott voltak. Az ünneplők jobb kezük három ujját a magasba tartva, állva tisztelegtek a közös múlt előtt.

A 466. számú Magyar Tenger Cserkészcsapat történetében eddig több mint hatszázan tettek fogadalmat, kétharmaduk a 1990-es újjáalakulást követően. Erről az ünnepségen Dobosi László, a hőskor csapatparancsnoka beszélt, aki azt is mondta, hogy a cserkészfogadalom egy életformáról szól, ami nem múlik el akkor sem, ha a mindennapokban már nem jelenik meg az aktív cserkészkedés. Az egykori parancsnok felidézte az újjáalakulást követő évek motorját, a siófokiak Marci Atyáját, aki olyan összetartó erőnek számított a csapat életében, hogy áthelyezését követően hajszálon múlott a túlélés.

A siófoki cserkészcsapat azonban nemhogy megmaradt, de a sikeres toborzásoknak köszönhetően ma is szép taglétszámmal, mintegy 80 fővel ápolja a hagyományokat és a lelkes vezetőknek hála gyerekek sokaságát mozdítják ki a virtuális térből, hogy olyan portyázásokon és táborozásokon vegyenek részt, ami nemcsak az összetartozás értékét közvetíti, de életre szóló élményeket is ad.

A cserkészet több mint a filmekben

A cserkészlét távolról sem az amerikai filmekben látottakat tükrözi, ha valaki ez alapján azonosítaná a hazai cserkészeket, távol jár a valóságtól. Horváth Gergely, a 466. számú Magyar Tenger Cserkészcsapat parancsnoka azt mondta: nem osztogatnak süteményeket, szellemiségük pedig sokkal mélyebb annál, mint amit a filmek közvetítenek. Azt látják, hogy a fiatalok elidegenednek egymástól, ezért nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a gyerekek megbízható, jó közösségben nevelkedjenek, ahol kiemelt szereppel bír a hit és hagyományok tisztelete és annak az érzésnek az erősítése, hogy a csapattagok bármikor számíthatnak egymásra.

A siófoki cserkészek történetük első ingatlanját vásárolták meg nemrégiben Ságváron, ahol majd táborokat is szerveznének. A lerobbant épület felújításához azonban segítségre van szükségük, ezért adományok gyűjtésébe kezdek, amit támogató munka formájában is várnak.