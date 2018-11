A csúcson is a kihívásokat keresi a testépítő

Király László komoly felkészülés után nyerte meg az Open kategóriát a napokban Budapesten rendezett Superbody bajnokságon. A verseny a sportág legnívósabb versenyének számít. László fizikuma annyira kivívta a bírák elismerését, hogy két különdíjat – A Cutler edzőteremhálózat díját, illetve A legszárazabb versenyző elismerést – is szerzett a legfelkészültebb versenyzők között.

Napjainkban a testépítés különösen divatos edzésforma, számtalan fiatal gondolja úgy, hogy egy olyan ideális testet farag magának az edzőteremben, mellyel kivívhatja mások elismerését. Talán épp a népszerűség, és az ezt a sportot űzők sokfélesége az oka, hogy számos előítélet is megfogalmazódik bennünk, ha a testépítésről hallunk. Király László rácáfol ezekre: elszántsága, alázata a sport és az élet iránt nem csupán lenyűgöző, de példaként állhat minden sportoló elé.

Összetett, és hosszú az az út, amíg valakiből bajnok lesz egy adott sportágban. László tudja mik a sikerhez vezető lépések pontos sorrendje.

– Talán a legfontosabb, hogy nagyon kell akarni. Ha ez megvan, akkor nagyon sok mindent meg kell érte tenni. Úgy, hogy közben el kell felejteni a külvilágnak azokat a hatásait, melyek letéríthetnek a kijelölt útról. Semmi másra nem szabad koncentrálni, csak hogy minél keményebben dolgozzon az ember. Amikor nem versenyre készülök, másokat készítek fel. Ez is megköveteli azt, hogy folyamatosan fejlesszem magam, lépést tartsak a sportág fejlődésével, figyeljem mások munkáját, újításait.

A testépítés verseny inkább látványsport. Ahogy László fogalmaz, ez a sport nem a számok játéka, sokkal inkább a kinézeté. Az a lényeg mekkorának néz ki az ember a színpadon, nem az, hogy mekkora is valójában. Ez a testépítés által rajzolt illúzió.

– A legjobbak kapnak egy Superbody szobrot. – mutat a polc közepén számtalan kupával körbevett férfialakot mintázó szoborra Király László. – Ennek igazi presztízs értéke van, egy több éves, nagyon kemény munkának az elismerését jelenti. Tizenhat évesen kezdtem el ezt a sportot, és három év alatt jutottam el egy olyan szintre, hogy tinédzser kategóriában tudtam versenyezni. Később nyertem junior világbajnokságot is, de a felnőtt kategóriában ez a díj az első komoly elismerése a munkámnak.

Álszent dolog volna figyelmen kívül hagyni, hogy a testépítést egy bizonyos szint felett mindig is együtt emlegetik a doppinggal. Esetenként a siker zálogának is tartják a teljesítményfokozó szerek használatát.

– A siker elemei között alapvetően nem szerepel a dopping. Azok az emberek, akik mindent beleadva küzdenek, hogy elérjenek egy szintet, gyakran szenvednek sérüléseket. A kemény edzések magában hordozzák ezt a kockázatot. Ezt ellensúlyozni, vagy épp a versenyfelkészülés végső simításaként használnak teljesítményfokozó szereket. De ez ördögi kör: aki keményen edz és a doppingol, annak még keményebben kell aztán edzenie. Etikátlan ilyen szereket használni bármely sportban, de látnunk kell, hogy az élsportban egyik sportág sem nélkülözi használatukat.

A csúcsforma elérése a sok felkészülés mellett sok lemondással is jár. A szálkás izomzat eléréséért nem csak az ételek bevitelét, de a víz ivását is erősen korlátozni kell egy kidolgozott testért a verseny előtti napokban. Ez nem tűnik veszélytelennek.

– Minden versenysport veszélyes. A testépítés azért kap ekkora figyelmet, mert népszerű. Versenyeken látványos szenvedéseket figyelhetünk meg. De más sportokban is érvényesek ezek a megszorítások. Csak míg a testépítőknek ennek eredményei a testükön látszódik, addig más sportban a teljesítményükön. Ez utóbbi pedig számokban mérhető, nem a látvány illúziójában.

Egyre inkább az derül ki, hogy az élsport nem feltétlenül az egészségről szól. László is számol ezzel.

– Egy bizonyos szint felett a sportoló egyszerűen nem lehet fukar. Ez arra is vonatkozik, hogy mindent meg kell tennünk az egészségünk megőrzéséért, az esetleges sport ártalmak megelőzéséért, kiküszöböléséért. Ezen nem szabad spórolni, védeni kell magunkat minden pillanatban.

Úgy tűnik, a kaposvári testépítő bajnok elért egy csúcsot. Elégedettnek tűnik, ám látszik rajt, újabb kihívásokat keres.

– A határ a csillagos ég. A profi testépítővé válás ugyanúgy az egyik célom, mint az, hogy külföldi versenyeken is megmérettessem magam. Most pihenek, és átgondolom, hogyan is szeretném folytatni. Elértem egy szintet, és az alá már nem mehetek. Így különösen fontos, hogy jól időzítsem a felkészülésemet, a versenyeket, és jól határozzam meg, mik is a jövőbeli céljaim.

Most itthon ebben a pillanatban nincs jobb nálam. Ez persze változhat, hisz a sport ilyen. De ez a verseny megmutatta, hogy jó irányba haladok, jók az alapok, lehet rájuk egy nagyobb karriert építeni. Egy sérülés, a kor befolyásolhatja a terveimet, de amíg azt látom, hogy van keresnivalóm az élmezőnyben, addig mindenképpen szeretném csinálni.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS