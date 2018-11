A ”denevérek színes világa” a Marcali Múzeumban

Plafonról lógó papírdenevérek közt lépcsőzhetünk a fénytől elzárt kiállítótér felé a Marcali Múzeumban. A bejáratnál egy lámpást kap kézhez az érdeklődő, azzal indulhat tovább a barlangszerűvé alakított sötét terembe. Így válik interaktívvá a keszthelyi Balaton Múzeum közreműködésével rendezett tárlat, mely bepillantást enged a Magyarországon fellelhető denevérfajok életébe.

A különleges emlősfajt a kínaiak például a boldogság és öröm jelképének tekintik, más népcsoportok a termékenység szimbólumának, vagy éppen a férfiak lelkének is tartják. Védelem alatt áll, többek között ezért is fektetnek nagy hangsúlyt a múzeumok arra, hogy a gyerekek minél több ismeretet szerezzenek az állatról.

Az információgazdag tablók mellett látható egy száz éves preparátum is a tárlaton, és egy valódi denevércsontváz is helyet kapott a zirci és a szegedi Móra Ferenc Múzeum munkatársainak köszönhetően. Samuné Bogyó Hajnalka múzeumpedagógustól megtudtuk, hogy a kiállítás különösen sok érdekes dolgot tartogat a gyermekek számára is, hisz például a denevérek különleges hangját is meghallgathatják, ami könnyen összetéveszthető a bagoly hangjával. A múzeum szakemberei egy, a denevérfülhöz teljesen hasonlómakettet is készítettek a gyerekek számára, amellyel az élőlény hallását is lehet imitálni. – Jó kapcsolatot ápolunk a helyi óvodákkal és iskolákkal, akik rendszeresen ellátogatnak a múzeumba, ezért úgy állítjuk össze a múzeum időszaki kiállításának tematikáját, hogy az kapcsolódjék az évszakok jellegzetességeihez, vagy éppen a néphagyományokhoz, ezáltal az iskolai tananyaghoz – fűzte hozzá a múzeumpedagógus.