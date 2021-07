Fonyódról is átevezhetünk a Balatonon ezen a nyáron

Míg a hétvégén Zamárdi ad otthont az első Balaton átevezésnek, addig Fonyódon immáron a tizediket rendezik meg augusztus végén. A hagyományosnak mondható átevezésre jövő héttől online lehet regisztrálni.

A fonyódiak úgy tartják: a Balaton nem szétválasztja, hanem pont összeköti Fonyódot és Badacsonyt. Erre építik a nyár sokszínű programjait is, mint a hagyományosnak mondható Fonyód-Badacsony közötti, X. Balaton Átevezést, amely a szünidő utolsó programjai között szerepel. A vízisportok szerelmeseinek kedvező lehetőséget 2011 óta rendezik meg.

– Tíz évvel ezelőtt még amolyan családi versenynek indult úgy tíz résztvevővel. Azóta a helyi civil szervezetek felfejlesztették: többszáz hajóegység, többezer evezőssel vett részt az utóbbi időben. Három évvel ezelőtt a Kajak – Kenu Szövetség is beszállt a rendezésbe. Akkor az volt a kérésünk, hogy a rendezvényt ne vigyék el tőlünk – mondta Hidvégi József, Fonyód polgármestere a szerdai sajtótájékoztatón. Kiemelte: a hétvégére hirdetett zamárdi átevezés az első verseny lesz azon a helyszínen, a fonyódi viszont a tizedik, így a hagyományokhoz ragaszkodók is részt vehetnek a megszokott útvonalon rendezett versenyen, amelynek a kezdetek óta a Badacsony a szimbóluma.

– Mára minden összeállt, ami a verseny rendezéséhez szükséges, így teljesülhet a helyi civil szervezetek kérése, hogy ne maradjon el a tradicionális Fonyód-Balaton átevezés – mondta Hidvégi József.

– Jövő héttől már nevezni is lehet az eseményre, kizárólag online, mert 500 hajóegységben szabtuk meg a résztvevők létszámát, amely 1500 evezőst is jelenthet – mondta Posza Róbert, a Fonyódi Turisztikai Egyesület vezetője. – Amellett, hogy sokat tapasztalt szervezőcsapat lesz, a versenyzőknek és nekünk is kihívás lesz, ám minden feltétel adott, hogy sikeres rendezvényt tudjunk lebonyolítani. Bár gyermeknek csak felnőtt kíséretében lehet majd vízre szállni, az átevezéssel egy időben zajló Fonyódi Harcsafesztivál számos programlehetőséget nyújt az átevező szurkolóknak – tette hozzá Posza Róbert.

– Fonyódon arra törekszünk, hogy egészséges szellemiségű, aktív életmódot folytató nemzedék nőjön fel. Ezért vagyunk elkötelezettek, a közös nyelv pedig a sport – mondta Erdei Barnabás, Fonyód alpolgármestere, aki felhívta a figyelmet a 2018 – ban átadott kajak – kenu pontra, amely akár a felkészülésben is segítheti a kihívást vállalókat.

Jövő héttől lehet nevezni

A X. Balaton-átevezéssel elsősorban az aktív életmódot élő felnőtteket szólítják meg, ám kíséretükben gyermekek is indulhatnak, a rendezők arra vonatkozó feltételeinek betartásával. A különböző hajóosztályokon belül férfi-női kategóriákat különítenek el, és hirdetnek majd abszolút győztest is. A résztvevőket chipes időmérővel látják majd el, és biztonságukról is gondoskodnak. Az augusztus 28.-ra tervezett esemény esőnapja 29.-e, ám ha az időjárás nem teremti meg a kedvező feltételeket, a kiírt időponthoz képest a következő két szeptemberi hétvégére még fenntartják a rendezők a lehetőséget. Nevezni jövő hét közepétől lehet a www.balatonatevezesfonyod.hu oldalon kizárólag online, augusztus 15-ig, a helyszínen nem lesz rá lehetőség. A szervezők 500 hajóegységben szabályozták be a létszámot, amely akár 1500 résztvevőt is jelenthet.

A helyszín a korábbi években is megszokott kutyás strand lesz, amely a X. Balaton–Átevezés idején is nyitva tart a kutyások számára.