A feladatra céloztak a kadétok

Hetente egy alkalommal, több órán keresztül ismerkednek a lövészet alapjaival a gépipari iskola honvédelmi szakos diákjai. A kadétok a Kaposvári Sportlövész Klubban többféle légpuskával gyakorolnak, a biztoskezűek pedig már légpisztollyal is lőhetnek.

– Tedd kicsit hátrébb a támasztólábadat és emeld feljebb a kezedet – tanácsokkal látja el az egyik tanulót Légrádi József, a sportklub vezetője. Fontos, hogy a fiatalok megtanulják a szabályokat és biztonságosan tudjanak a céltáblára lőni. Miután mindent elsajátítottak, idővel eljuthatnak odáig, hogy megtanítják őket a 22-es kispuska használatára is.

– A honvédelmi nevelés egyik alapja a lövészet – fogalmazott Kulcsár József, KSZC Eötvös Loránd műszaki szakgimnáziumának testnevelő tanára. – A diákok az intézményben is tudnak gyakorolni, sőt némelyik osztálynak kötelező is, délutánonként azonban kifejezetten a kadétokkal foglalkoznak a kaposvári lőtéren. Azok a fiatalok, akik jól teljesítenek, különféle honvédelmi versenyeken is részt vehetnek.

Azt gondolom, hogy a lövészet egy kiváló tevékenység, hiszen önfegyelemre és pontosságra neveli a tanulókat, valamint javítja a koncentrációjukat. Ebben a sportban a rosszabb fizikummal rendelkezők is örömüket lelhetik.

A lőtéren a legjobb lövészekkel foglalkoznak – folytatta Kulcsár József. – Tizenegy kilencedik osztályos fiatal gyakorolja a fegyver helyes használatát, emellett pedig önvédelmet, katonai küzdősportot tanulnak, de járnak az uszodába is. Úgy vélem, ha nem is lesznek katonák ezek a gyerekek, akkor is fitt és egészséges felnőttekké válnak – tette hozzá a pedagógus.

A tapasztalatok szerint azonban, nemcsak a gépészes fiatalokat, hanem más gyerekeket is érdekel a lövészet. Légrádi József szerint pár évtizeddel ezelőtt mások voltak a körülmények, hiszen kevesebb sport közül lehetett választani, de azért most is tudnak újakat toborozni. – Népszerűsítjük is a lövészetet – mondta a sportklub vezetője.

– Korábban nyolc általános iskolai osztály látogatott el hozzánk, de mi is elmentünk a környező településekre, hogy bemutassuk a lövészetet. Körülbelül négyszázötven gyereket szólítottunk meg, tíz-tizenöt százalékuk pedig azóta is jár hozzánk a sportklubba – emelte ki Légrádi József. A sportklub vezetője hozzátette: manapság sok felnőtt is felkeresi a lőteret, azért, hogy jól tudjon bánni a fegyverrel.

A lövészet a honvédelmi nevelés egyik legfontosabb alapja