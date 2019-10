Roham a gumisoknál: az abroncsoknak elkezdődött a tél

Hosszú sort kellett várni az autósoknak, hogy az Oros Gumiszervizben lecseréltessék abroncsaikat.

A pár napja beköszöntött lehűlés ugyanis sokakat ösztönzött arra, hogy felrakassák a téli kerekeket. Bárdos Péter Ausztriából érkezett haza kerékcserére, a szomszédos országban jóval többe kerül a húsz perces művelet, ráadásul november elsejétől kötelező is használni a téli gumikat. – A múlt héten még kényelmesen dolgoztunk – mondta Oros András, az Oros Gumiszerviz ügyvezetője. – Most pedig már megtriplázódott a forgalom. Azt gondolom, ez az időszak ideális az abroncsok cseréjére, főleg azoknak, akik reggel korán, vagy késő este autóznak, az aszfalt ugyanis már hideg. Drágulással nem kell számolniuk az autósoknak, hiszen idén csak egy-két százalékot emelkedett a téli gumi ára.

Türelemre inteném az embereket ezekben a hetekben. Sokan jönnek hozzánk cserére, ezért időpontot nem is adunk, mert elképzelhető, hogy elhúzódik az abroncs-csere egy kisebb javítási munka miatt – mondta.

A kapos­szerdahelyi Buzsáki Autóguminál is nagy a forgalom. Kedden folyamatosan érkeztek az autósok, hogy megszabaduljanak a nyári gumiktól. Buzsáki Zoltán, a cég tulajdonosa elmondta: most már nagyon tudatosak az emberek. Még egy nagyon mély mintázatú abroncsnál is megnézik a gyártási dátumot és ez alapján döntenek arról, hogy a régit vagy az új gumit tetessék fel az autóra. Buzsáki Zoltán hozzátette: a náluk felszerelt gumik minőségét tesztelik és az emberek véleményét is kikérik.