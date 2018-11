A felnőttképzés lehet a megoldás a munkaerőhiányra

A felnőttképzés jövőjéről tartott fórumot a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara, hogy választ adjanak arra a kérdésre, miért kifizetődő a vállalkozásoknak, ha kapcsolódnak ehhez az oktatási formához. Az érintetteket ültették egy asztalhoz egy országos kezdeményezéssel.

A felnőttképzés lehet a megoldás az egyre égetőbb munkaerőhiányra, mert gyors és rugalmas, illetve speciálisan arra az adott területre koncentrálódhat, ahol a problémák jelentkeznek. A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara szerdán fórumot tartott erről a dinamikusan fejlődő oktatási formáról. A tanácskozáson felsorakoztatták azokat az előnyöket, amelyekkel járhat, ha egy vállalkozás bekapcsolódik a felnőttképzésbe. A felnőttképzésbe jelentkezőkkel a hirtelen megnövekedett munkaerőhiányt is kezelni lehet, ami napjainkban elsősorban az informatika területén, az építőiparban és a kereskedelemben érzékelhető.

Magyarország a műkörmösök országa – néhány éve meg igaznak tűnhetett ez a meghökkentő megállapítás, hiszen a legnépszerűbb területek, amelyekre felnőtt fejjel átképezték magukat a hazai munkavállalók sorrendben a következő volt: szépségipar, vendéglátás és a gépészet. Egy 2018-as felmérés szerint azonban változtak a képzési igények. Ma már az informatikus, építőpari és a kereskedelmi szakmák a legnépszerűbbek. A hiányzó munkaerő miatt leginkább ide is várják a pályamódosítókat.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kezdeményezésére több helyszínen, köztük Kaposváron is tartottak fórumokat, amelyeken összehozták a felnőttképzést kínáló cégeket és azokat a vállalkozásokat, amelyek beiskolázási igényekkel lépnének fel.

– Az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés a leggyorsabb és legrugalmasabb megoldás lehet a munkaerő hiányára – mondta Gulyás Árpád, a SKIK alelnöke a megnyitón. Hozzátette: a kamara nagyobb szerepre törekszik a szakképzésben, és erre jó lehetőség ez a tanácskozás.

Fontos tudnivaló, hogy az iskolarendszerben a szakképzési centrumok is foglalkoznak a felnőttek oktatásával, ám az ezen kívüli felnőttképzés is sok előnnyel járhat. Rövidebb, gyorsabb és specifikus képzést biztosít. Két hónap és 15 hónap közötti az átfutási ideje. A legtovább a gépészek és az ügyvitelt tanulók oktatása tart, de ez alkalmat ad nekik arra, hogy gyökeret verjenek egy munkahelyen. A felnőttképzés rugalmasan és gyorsan megszervezhető. Egyes diákokkal ellentétben az idősebb munkavállalókat általában érdekli a téma, mert tudatosan döntenek a jövőjükről. A felnőttképzésben a gyakorlati képzőhelyet biztosító vállalkozásoknak nem kell megküzdeniük a szülők elvárásaival.

– Nagy előny, hogy a vállalkozások megszűrhetik a jelentkezőket, és a képzés alatt pontosan felmérik a munkához való hozzáállásukat – mondta Schmidt Erika felnőttképzési szakértő. – A cégek azonnal bevonhatják a felnőtt jelentkezőket a munkába.

A felnőttoktatásban partneri viszony érvényesül, nem alá- és fölérendeltség, mint a tanár és a diák között. Előfordul, hogy a résztvevő többet tud a gyakorlatban, mint egy munkatárs az adott vállalkozásnál. A cégek információkat kaphatnak arról, milyen új típusú ismeretekre van szükség. Ezeket gyorsabb ütemben valósíthatják meg képzési programként, mint az iskolában.

December elejéig pályázhatnak

Egy vészesen közelgő határidőre hívta fel a figyelmet előadásában Gábor Márk, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara pályázati tanácsadója. Az egyik utolsó tájékoztatót tartották arról, hogy már nincs sok idejük kihasználni a cégeknek azt a lehetőséget, hogy két GINOP-os pályázat keretében a humánerőforrásuk fejlesztéséhez, a felnőttképzéshez akár száz százalékos támogatást is kaphatnak. December 3-áig nyújthatják be a pályázatokat a cégek. A nagyvállalatok 10 és 100 millió forint közötti, a mikro- kis- és középvállalkozások 5 és 30 millió forint közötti összegeket nyerhetnek. Gábor Márk hozzátette: amelyik vállalkozás megtartja a munkaerejét, az fejleszteni is tud, és ezzel biztosíthatja a versenyképességét.