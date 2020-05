A fővárosból érkeznek a legtöbben a balatoni hotelekbe

Pünkösdkor már kinyitna a somogyi szállodák többsége. Számos óvintézkedést hajtanak végre a következő hetekben. A balatoni hotelekben elmondták: a vendégeik többsége a fővárosból érkezik.

– Harminc éve vagyok a szakmában, de még sosem voltam ilyen helyzetben, hogy nem látom mi várható az idei szezonban – mondta Darvas Zoltán, a Prémium Hotel Panoráma tulajdonos-ügyvezetője. – Szeretnénk nyitni pünkösdkor – mondta. – Az asztalokat széthúztuk, másfél méterre egymástól helyeztük el és bővítettük a teraszt – sorolta a siófoki szálloda tulajdonosa. Megjegyezte: természetes szellőztetés lesz a szállodában, csak szükség esetén kapcsolják be a klímákat, minden kollégájuk szájmaszkban és kesztyűben fog dolgozni. – A vendégeknek is ajánljuk a szájmaszk használatát, a wellness-t korlátozott számban használhatják majd és Balaton-parti zöld területünkön a nyugágyakat is messzebb helyezzük el egymástól.

Kiemelte: senkit sem bocsájtott el az elmúlt két hónapban a járvány miatt. A konferenciákat az őszre tették át, idei foglalásaik zömét lemondták, s nem tapasztalnak egyelőre érdeklődést a nyári hónapokra.

– Megszüntetjük a svédasztalt, helyette reggelire és a vacsorára is négy-öt menüből választhatnak a vendégeink – mondta el Mile Csaba, a siófoki Hotel Yacht Wellness & Bussiness igazgatója. – A balatoni szállodákba a legtöbb vendég a fővárosból érkezik. Csak akkor van értelme a pünkösdi nyitásnak, ha a budapesti korlátozásokon enyhítenek – mondta. – Szerencsére a legfrissebb hírek szerint lehetővé válik a fővárosiak utazása.

Nyitásra készek

– Számos óvintézkedéssel június elsején nyitunk – mondta Sternóczky Balázs, a siófoki Hotel Azúr értékesítési vezetője. A CE Plaza Hotel is ekkor nyitna. – A jelenlegi korlátozások messze nem ideálisak a szállodák nyitásához és sok a kérdőjel – mondta Tóth Gergely ügyvezető. – A legtöbb szálloda zárt étteremmel rendelkezik, a teraszon nem tudnak mindenkit teljes körűen kiszolgálni.

– Minden bejáratnál és a szobákban is kézfertőtlenítőt helyeztünk el, varrott szájmaszkot kapnak vendégeink, a közösségi tereket pedig naponta ózonnal tisztítjuk – mondta Nagyné Huszár Andrea, a nagyatádi Hotel Solar igazgatója. Hozzátette: a koronavírus miatt a munkatársakat elbocsájtották, de bíznak abban, hogy mindenkit vissza tudnak venni.