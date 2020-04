A friss gyümölcs és zöldség mellé tanácsokat is kaphatunk

Ha csak egy napra is, de saját orvosnője lett a piacnak: rendhagyó kezdeményezéssel pénteken standot nyitottak egy bőrgyógyásznak, aki segített elmagyarázni az időseknek, hogyan használják helyesen a vírus elleni védőfelszerelést.

A vásárlók közül sokan odasiettek, jó pár ismerős beteg akadt közöttük. Egy férfi azt ismételgette, hogy a városban most nem lehet eljutni egyetlen bőrgyógyászhoz sem. Ékes Tamásné autoimmun betegséggel küzd, ezért fokozottan védekezik a koronavírus ellen. Bevásárlás közben ő is odalépett néhány jó tanácsért.

– Szünetelnek a járóbeteg ellátások, de apró-cseprő elváltozások mindig jelentkeznek a bőrön – mondta Fábos Beáta, aki allergológus és immunológus is. – Mostanában a fertőtlenítőszerek miatti bőrszárazság gyakori, de ebben tudok segíteni.

Vérnyomáscsökkentő gyógyszert nem kellett bevenni a vevőknek az árak láttán, mert általános tapasztalat, hogy a magyar primőrök megjelenésével lefelé vették az irányt. Az epernek is napról napra kevesebb az ára, bár van, aki a mostani kilónként 1400 és 2000 forint közé eső összeget is sokallta.

– Húsvét előtt és után nagyon gyenge volt a forgalom, de most kezd egy kicsit feltámadni, ezért reménykedünk – bizakodott Novák Ferencné őstermelő, aki Kaposmérőből hozta a friss portékáját: retket és újhagymát 200 forintért, fejes salátát 100-tól 250 forintig terjedő áron.

A töröcskei Neuzer Ferenc péntekenként a salátán kívül a húst és a pékárut is a piacon szerzi be a hétvégére. Az idős férfi körülnézett a virág- és a zöldségpalánták között is, de alig fért oda, annyi érdeklődő gyűlt össze. Sokan keresték a palántákat, és jó tanácsot is kaptak: mivel még hűvösek a reggelek, célszerű védett helyre ültetni. Székely Ferencnétől leginkább a paradicsom és paprika palántákat vitték 180 forintért, de a cukkini és a zeller is szépen fogyott.