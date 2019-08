A friss kiflibe és a pék munkájába is belekóstolhattak az óvodások

Maguk gyúrták meg az új kenyeret a toponári óvodások, aztán közösen kisütötték, amikor együtt ellátogattak egy helyi pékségbe, ahol megismerkedhettek a szakma rejtelmeivel. A pékek nagy örömmel fogadták a kis segítőiket.

Több mint harminc gyermek, a toponári Festetics Karolina Központi Óvoda összevont csoportja kukkantott be a desedai pékségbe pénteken reggel, ahol javában sült már a sok kenyér és zsömle. Éppen a legjobbkor érkeztek a csöppségek, épp amikor a pék kivette a sütőből a sok finomságot. A gyerekek ezután végignézték a munkafolyamatokat, bepillantottak a kemencébe és a kelesztőbe, de a legnagyobb élményt az jelentette, hogy a pékekkel közösen készítettek perecet, kiflit, kakaós csigát.

A felnőttek azt is megmutatták az érdeklődő óvodásoknak, hogy mire kell vigyázni a munka közben, aztán együtt készítették elő a tésztát, tették be a sütőbe a kifliket. A kis óvodások lelkesen énekeltek is munka közben. A munkájuk eredményét a gyerekek már nem várták meg, később két óvónő jött vissza a készült péksüteményekért, amelyeket az óvodában ehettek meg a kis péktanulók, s még haza is vihettek belőle.

– Mindegyik óvodás pék akart lenni a látogatás után mondta mosolyogva Tóth Tamás, a Desedai Pékség vezetője. A kis pékség a környéket látja el, helyben boltjuk is van, de még Somogyszil és Igal környékére is szállítanak. Egyedi termékük a csicsókás kenyér, amiből rozsos változat is készül. A különlegességekkel is megismerkedhettek az óvodások.

Az óvoda és a toponári pékség több éve partnerek, a gyerekek minden évben ilyentájt meglátogatják a sütödét és belekóstolhatnak a pékek munkájába és termékeibe egyaránt.

Kemencéjük is a csöppségeknek

– Az államalapítás ünnepe előtt, a nyári jeles napjaink végére iktattuk be ezt a látogatást a népi kultúra ápolásának részeként – mondta Bekes Gréti óvodavezető. – Hoztunk kovászt az óvodába, ahol a gyerekek később a dadus nénivel közösen meg­gyúrták az óvoda kenyerét is, amit a búbos kemencében sütöttünk ki az udvaron.