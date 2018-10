A gesztenyét ünnepelték a fesztiválon

Évente egyszer megünnepeljük azt, amiről nevezetesek vagyunk! – ezzel a jelszóval gyűltek egybe a termelők a településen, ahol a Dunántúl legnagyobb természetes szelídgesztenye-termőterületével büszkélkedhetnek, hiszen szinte minden zártkertben, szőlőhegyen sorakoznak a gesztenyefák.

A hétvégén mintegy kétezren látogattak el a gesztenyefesztiválra, amelyet a tizenhatodik alkalommal tartottak meg Iharosberényben. Abban a faluban, amelynek a nevét viseli három államilag is bejegyzett, a hat magyar szelídgesztenye fajta közül. A faluban minden október elején hagyományosan köszöntik az új termést.

– Levédetni is próbáltuk már az iharosberényi gesztenyét, ezért egy franciaországi tanulmányúton voltunk, de a ceremónia sok pénzébe került volna a településnek, ezért meghiúsult – mondta Pécsi László őstermelő, aki oltványokkal is nemesítené a növényt. – Az idei termés közepes, mert a fákat meggyötörte a nyári szárazság, és az érés befejezése előtt nagy vihar volt, ami leverte a gesztenyét.

Molnár Zoltán birtokán régen öt-hat mázsa is termett a gesztenyéből, az idén azonban csupán száz kilóra teszi a termést. Ezt elfogyasztja majd a család és a barátok. A nehézségek azonban nem vették el a kedvét az iharosberényieknek az ünnepléstől. A fesztiválon vadászati kiállítás, állatsimogató, és kulturális műsorok várták a látogatókat. Termények bemutatásával, helyi ízekkel köszöntötték a vendégeket.

A falu történetében meghatározó szerepet játszó Inkey-család kastélyát és annak parkját használták helyszínként, tudtuk meg Varga Róbert főszervezőtől. Díszbaromfi- és kisállat bemutató, kutyás engedelmességi produkció és középkori tábor is szerepelt a látnivalók között. A berényi bográcsos főzőversenyen a térség civil szervezeteinek önkéntesei ragadtak fakanalat, de a legnagyobb sikert a gesztenyesütés és a gesztenyés sütemények aratták.

Történelmi vívóversenyen küzdöttek A 85 résztvevő harmada külföldről érkezett az Inkey Gáspár Történelmi Vívóversenyre, amely a berényi gesztenyenapok egyik legnagyobb attrakciója volt. Hat nemzet, Ausztria, Horvátország, Csehország, Románia, Szerbia és Magyarország harcosai küzdöttek a tornán. Puha fegyveres kategóriában, illetve teljes vértezetben vívtak alabárddal, pajzzsal és karddal, és volt három ember elleni harc is, ismertette Józsa Tibor főszervező. A verseny egyben kvalifikáció is a nemzetközi porondra, a világbajnokságra. Ez a sport történelemismeretet és állóképesség igényel. A korhű páncél súlya 30-35 kiló, a teljes vértezet akár félmillió forintba is kerülhet, tudtuk meg Radovics Zoltántól, aki Sárkányszövetség Lovagjainak tagja, és hat éve hagyományőrző. A megítélése szerint alaposan odatették magukat a versenyzők.