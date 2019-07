A görög szigetek, s Egyiptom is vonzza a somogyi utazókat

A magyar tenger is vonzó, ám többen külföldi útra voksoltak a nyáron. Bár az idén sokan előfoglalással kötötték le utazásukat, még most is nagy az érdeklődés például a nyár végi, a főszezonhoz képest olcsóbb lehetőségek iránt. A kaposváriak körében például Görögország is kedvelt úti cél.

– Évről-évre nő az utazási kedv – mondta Braun Enikő, az OTP Travel kaposvári utazási irodájának vezetője. – Az idén sokan előfoglalás keretein belül kötötték le a nyári utazásukat, így a főszezonra már leszűkült a kínálat. De még most is jelentős az érdeklődés nálunk: sokan keresik például a nyár végi, ősz eleji időpontokat, amikor lényegesen olcsóbbak az utak, mint a főszezonban. Ez akár 15-20 százalékos különbséget is jelenthet. Van például olyan egyhetes repülős út, mely főszezonban 400 ezer forintba kerül két embernek egy szerényebb szállodában, ugyanez a nyár végére már 300 ezer forint körül alakul. De, ha egyéni utazást veszünk, már 150 ezer forintért is találhatunk horvát szállodát a nyár végén hét napra, két felnőtt részére. A kaposvári Dobák Klára másodmagával utazik júliusban egy hétre az egyik görög szigetre, Kefalóniába. – Nem jártunk még ott korábban, de sok ismerőstől hallottam róla jó tapasztalatokat – mondta el lapunk kérdésére Dobák Klára. – Nem csak a környezet festői, de programokban is gazdag lehetőségeket tartogat a sziget. Így például a tenger élővilágát bemutató hajóutat, ami bennünket is vonz. Braun Enikő szerint sokan választották a nyárra a török Riviérát, s Tunéziát. De népszerűek Görögország és szigetei, köztük például Rodosz, illetve Egyiptom, s annak Sharm el Sheikh települése, ahová még szintén vannak szabad helyek a nyárra. Ezek a kaposvári utazóközönség körében is kedveltek. Persze Horvátország sem került még le az utazók térképéről, hiszen árban sincs nagy különbség közte és egy balatoni nyaralás között. A tengeri hajóutak népszerűsége töretlen, ami igaz például a Földközi-tenger térségére. Ár-érték arányban ez is jó választás lehet a nyárra az irodavezető szerint.