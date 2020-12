A gyakorlatot nem helyettesítheti az online oktatás

Élesben izgalmas csak igazán a mézeskalács-díszítés vagy épp az alátétgyártás. A kaposvári diákok a koronavírus-járvány második hulláma alatt is tanműhelyekben, cégeknél lesik el a szakma fortélyait.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Hajnali fél ötkor kelek, és hat órakor már készen is állok a munkára – mondta Szabó Viktória 17 éves kaposvári cukrásztanuló, aki a Slendy-tanműhelybe jár gyakorlatra. – Örömmel jövök ide mindig, mivel nemcsak új fogásokat tanulunk, hanem végre ilyenkor a diáktársaimmal is találkozom.

Nagyüzem volt kedd délelőtt a belvárosi tanműhelyben, ahol Balogh Cintia is tevékenykedett. A 18 éves diáklány cukrásznak készül, szerinte igazán csak személyesen lehet ellesni a fogásokat.

Ojtó Lajos, a Slendy-tanműhely vezetője azt mondta: az online oktatás hasznos és nagy lehetőségeket teremt a középiskolásoknak, ám a szak­oktatásban alap a gyakorlat. – A koronavírus-járvány második hulláma alatt is megfelelő körülményeket biztosítunk, most összesen 20 diák jár hozzánk – mondta. – Szerintem egy cukrásztanulónak tisztában kell lennie például a mézeskalács-dagasztás, -formázás és -sütés rejtelmeivel, illetve a leendő kereskedőnek azzal is, hogy milyen sorrendben helyezzék el a süteményt a hűtőben, vagy miként szólítsák meg a vásárlót. Ezt alapvetően a gyakorlatban sajátíthatják el a fiatalok.

A gépészes diákok köracélból alátéteket gyártottak kedden a kaposvári Lakics Kft.-nél. Ipari gépészek, gépi forgácsolók és gépgyártás-technológiai technikusok mutatták be tudásuk legjavát. Egy másik csapat kisebb, tíz kilós, és nagyobb, kétszer akkora kovácsüllőt is készített: a ferdefelület-, illetve síkmaráson kívül a hegesztésben is kiváló teljesítményt vártak tőlük. A 19 éves Horváth Gábor úgy érzi: aki ezt a szakmát választja, azt eleve érdekli a technika. S amíg online többek közt műszaki számítást és forgácsolási ismereteket tanulnak, a műhelyben izgalmas feladatok kötik le őket. Ez különösen hasznos, mivel a különböző munkafázisok nyomán jutnak el a kész termékig. Huszár József tanműhelyvezető azt mondta: modern körülmények között dolgoznak a fiatalok. A foglalkozásokon sokat gyakorol a 11 tagú csapat, így minden mozzanat könnyen érthető számukra, jól átlátható a folyamata.

A Kaposvári Szakképzési Centrum tíz iskolájának közel 800 diákja tanulószerződéssel, külső képzőhelyen tölti gyakorlatát. A szakmai elméleti, illetve a közismereti tárgyakat online tanulják a tanulók. Huszár József tanműhelyvezető szerint a tizedikeseken kívül a 11. és 13. osztályosok járnak a céghez. Azt mondta, két turnusba osztották a csapatot, s bizakodásra ad okot, ha a következő években is ennyi fiatal jelentkezik képzésre.