Vadkár: karosszékből hallgatják a szarvas bőgését az őszödiek

A Balatonnál több helyen is gondot okoz az elszaporodott vadállomány. Gyakorlatilag Balatonberénytől Balatonvilágosig mindenütt jelen vannak őzek, szarvasok, vagy épp vaddisznók, rókák a lakott területeken.

A Balatoni Szövetség kezdeményezi, hogy a belterületi vadgazdálkodás jogi hátterének megteremtéséig az önkormányzatok, a térség vadásztársaságai és a rendőrség összehangolt munkával végezzenek vadgyérítést télen az üdülőrégió belterületein. Vannak olyan települések, ahol éjszaka vaddisznók garázdálkodnak az utcán és feltúrják a kerteket.

Zamárdiban a Brettyó Natura 2000-es terület miatt jelentős a vaddisznó állomány. Csákovics Gyula polgármester elmondta: konkrét kárt nem okoztak eddig ingatlanokban, azonban a közlekedés szempontjából veszélyesek. Ugyanis, ha a fő útra tévednek könnyen balesetet okozhatnak. Sőt már volt is arra példa, hogy a síneken próbáltak átkelni vaddisznók és a vonat elgázolta őket.

– Emellett a rókák jelenléte jellemző, amelyek a sakálok miatt kiszorulnak az erdőkből – tette hozzá Csákovics Gyula. – Ellenük csapdázással igyekszünk védekezni, de ez kezelhető probléma.

Balatonőszödön a szarvasok és őzek okoznak fejfájást a helybélieknek. – Zártkerti területeken szembetűnőbb a kár, az eddigi évekhez képest jelentősebb a vadállomány mértéke – mondta Antal János, Balatonőszöd polgármestere. – Mivel a belterületi kertek közvetlenül határosak a külterületi szántókkal, gyakorlatilag válogatás nélkül lelegelnek minden zöldséget és kitapossák.

Riasztó szereket használnak a vadak ellen, kerítéseket húznak, de ez nem mindig célravezető.

A vadriasztó szereket gyorsan megszokják az állatok, s egyébként is az ember közelsége sem zavarja őket. – Most a szarvasbőgés idején nem is kell erdőbe menni, hogy halljuk a bőgő bikákat – jegyezte meg Antal János. – Otthonról, a karosszékből lehet hallani, annyira közel jönnek a faluhoz.

Balatonőszödön egyébként egymillió forintot fordítanak zártkerti ingatlanoknál vadvédelmi kerítés felhúzásár, tudtuk meg a település polgármesterétől.

Balatonvilágoson már nem ennyire drámai a helyzet, tudtuk meg Fekete Barnabás polgármestertől. – Egy-egy eset előfordul, hogy bejönnek a lakott területre – mondta kérdésünkre a településvezető. – Rókát azért lehet látni és egy időben gyakran láttunk aranysakált.

Őzet is néha látni, vaddisznó pedig itt, lakott területen egyáltalán nem jellemző.

A balatoni vadkár problémája nem új keletű, a szövetség már tavaly is levélben fordult a szaktárcához. Arról pedig lapunk is beszámolt néhány hónapja, hogy vaddisznók és őzek dúlják fel Balatonlellét. S azt is, hogy Fonyódon is komoly gondot okoznak a belterületen portyázó erdei vadak. Megoldás azóta sem született, most abban bíznak az érintett települések, hogy a Balatoni Szövetség kérése végre nyitott fülekre talál.