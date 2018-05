A gyerekek oltották a lángokat a tűzoltóságon

Somogyban harminchárom tűzoltóság és szertár nyitotta meg a kapuit, hogy gyereknap alkalmából fogadják a legkisebbeket.

A korábbi évek népszerűsége után ebben az évben is bejárhatták az érdeklődők a laktanyákat. Kaposváron a legkisebbek nem jöttek zavarba és kérdéseiket szünet nélkül zúdították a legközelebb álló lánglovagra. A tűzoltók a riasztás menetéről és az eszközök használatáról is meséltek az érdeklődőknek. Nem csak a gyerekek, de szüleik is kíváncsian jártak a tűzoltóautók között hallgatva a korábbi mentések történeteit.

A legnagyobb sikert a felszerelés, például a sisak és az oxigénmaszk felpróbálása aratta, de hosszú sor kígyózott egy játékos feladat előtt is, ahol a kicsik kipróbálhatták milyen egy fecskendővel tüzet oltani.