A gyógyultak vérével gyűrnék le a Covidot

Igazolt koronavírus-fertőzésen átesett, nemrég gyógyult, korábbi betegeket keres Kaposváron is az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) és a Plazma Pont. Az országos program célja, hogy a begyűjtött plazmából vérkészítményt állítsanak elő és azt felhasználják a koronavírusos betegek gyógyítására.

Folyamatosan érkeztek az emberek vérplazmát adni pénteken délelőtt Kaposváron a Plazma Pont épületébe. Az érdeklődők azonban nem az úgynevezett konvaleszcens (nem rég gyógyult) plazmadonornak jelentkeztek, hanem az évek óta működő szolgáltatást vették igénybe. Pedig a jelenlegi helyzetben nagy szükség lenne azokra, akik már átestek a koronavírus-fertőzésen.

Szabó Judit, a kaposvári Plazma Pont vezető főorvosa elmondta, azok a betegek, akik már megfertőződtek és meggyógyultak, a vírussal szemben olyan típusú ellenanyagokat termelnek, melyek nagyban segíthetik a jelenleg beteg emberek gyógyítását. A fertőzöttek száma naponta emelkedik, egyre többen vannak lélegeztetőgépen, ezért is szükséges a plazmakészítmény.

– Körülbelül fél-egy órát vesz igénybe a folyamat – hangsúlyozta Szabó Judit. – A klinikai konvaleszcens plazmaadásnál 600 milliliter plazmamennyiséget veszünk le. Ebből három, 200 milliliteres plazmakészítményt állítanak majd elő, ami elvileg egy betegnek a kezelésére alkalmas. Ennek a lényege az, hogy a súlyos állapotban lévő betegek készen kapják meg azokat az ellenanyagokat, illetve egyéb, a fehér vérsejtek által termelt aktív biológiai anyagokat, amelyek segítik „legyűrni” a szervezetben lévő vírust. A betegek szervezete mindenféleképpen termel ellenanyagot, csak elképzelhető, hogy kisebb mennyiségben, ezért kell a segítség. Illetve, mivel a vírusnak nagyon agresszív tünetei lehetnek, lényegesen hamarabb gyógyulhatnak meg akkor, ha ezeket az ellen- és egyéb aktív anyagokat készen kapják meg – tette hozzá a főorvos.

A jelentkezők tíz százaléka alkalmas

Nagy Sándor, az OVSZ szakmai főigazgató-helyettese megkeresésünkre elmondta, országosan már mintegy kétszázan jelentkeztek vérplazmaadásra, tíz százalékuk pedig meg is felelt. Kaposváron csak néhányan érdeklődtek, alkalmas donorokat azonban egyelőre még nem találtak. Nagy Sándor kiemelte, az számít alkalmasnak, akinek a szervezete termel annyi vírusellenes antitestet, hogy tőle terápiás plazma gyűjthető legyen. Akik ugyanis átestek a koronavírus-fertőzésen, azok között vannak olyanok is, akiknek a szervezete keveset vagy egyáltalán nem termel antitestet. Hozzátette: az országban egyre több helyen lehet vérplazmát adni, hamarosan Miskolcon is elkezdik a gyűjtést.

A vérvételhez hasonló a feltétel

Az OVSZ oldalán elérhető adatok szerint az jelentkezhet konvaleszcens plazmadonornak, akik igazoltan fertőzött volt, vagyis PCR-vizsgálattal mutatták ki nála a vírust. Nemrég gyógyult meg, azaz minimum három hete tünetmentes és már feloldották a karanténját is, de az is feltétel, hogy alkalmas legyen véradónak. A programba az OVSZ-nál lehet jelentkezni, ahol rögzítik az adatokat, majd vérmintát vesznek az előzetes vizsgálatokhoz. Ilyen például a szifilisz, valamint a vérfehérje- és a hemo­globinszint vizsgálata. Amennyiben a jelentkezőt alkalmasnak találják, egyeztetett időpont után valamelyik plazmagyűjtő állomáson fogadják majd.