A hagyomány és az innováció küzdhet a családi vállalkozásoknál

A rendszerváltás után született családi vállalkozások tulajdonosai, akik sokáig a vállukon vitték az országot, és nagy szakmai tudást halmoztak fel, most többségében a nyugdíjkorhatárhoz értek.

Gyakori dilemma, hogy mi legyen a családi cégek jövője. Ha jól döntenek, milliókat spórolhatnak meg, de veszthetnek is az utódlásnál – erre hívta fel a figyelmet a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara rendezvénye. A fiatalabb generáció megjelenése feszültséggel és változásokkal járhat, hiszen friss lendületet, innovatív megoldásokat hoz a cégbe, az idősebb generáció azonban ragaszkodik a hagyományokhoz, és nehezen engedi át az irányítást. A generációváltás okozta kihívásokról, ezek a jogi hátteréről beszélgettek az érdeklődők a SKIK-nél. Papp Anna Katalin ügyvéd előadásában elmondta, hogy érdemes a váltás előtt elgondolkodni azon, hogy milyen technikákat lehet igénybe venni jogi, adózás és számviteli szempontból.

Meg kell határozni, hogy ki az, aki tovább vinné a vállalkozást, és fel kell térképezni, hogy mi az a vagyon, amit továbbadnának. Sokszor olyan vagyonelemek is felmerülnek, amelyekre nem is gondoltak, mondjuk egy szellemi tulajdonnál. Sok idős vállalkozó a gyermekének, mások a munkatársaiknak adják tovább a cégüket, illetve külső befektetőt is bevonhatnak. A pódiumbeszélgetésben online vett részt Kürti Tamás, a KÜRT Akadémia intézményvezető tulajdonosa.