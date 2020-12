A hálát most jó szívvel adott ételben is mérik Nagyatádon

Meleg étellel támogatja a Nagyatádi Kórház dolgozóit több helyi vállalkozó és étterem-tulajdonos. A pár héttel ezelőtt indult kezdeményezéshez folyamatosan csatlakoznak a cégek.

Kacsar Tamás, az egyik nagyatádi pizzéria vezetője elmondta, a kórház dolgozói kockázatot vállalva nagyon kemény munkát végeznek, ezért gondoltak arra, hogy ebéddel hálálják meg munkájukat.

– Hetekig, hónapokig próbáljuk segíteni őket – fogalmazott Kacsar Tamás. – Hétfőtől péntekig a napi menüből viszünk, hétvégente pedig olyan ételt kapnak, melyek az étlapon is megtalálhatóak. A mi éttermünk tizenhat adag ételt szállít a kórházba, ennek a költségét helyi vállalkozók fizetik. Többen is érdeklődtek már, és kaptunk is ígéretet, hogy csatlakoznak hozzánk a következő hetekben – mondta Kacsar Tamás.

Ezen a héten Nyilas Ferenc telekommunikációs vállalkozó fizeti a Covid-osztályon dolgozók ebédjét. A hétfői menü sárgaborsó krémleves volt csirkemellel és párolt rizzsel. – Leginkább így tudjuk támogatni őket – hangsúlyozta Nyilas Ferenc. – Láttuk, hogy kisebb ajándékokkal már mások is támogatták a kórházat, ezért arra gondoltunk, hogy egy olyan dolgot találunk ki, ami kiszámítható. A vállalkozótársaimmal az a célunk, hogy addig segítsük a kórház dolgozóit, amíg véget nem ér a veszélyhelyzet, illetve amíg lesznek koronavírusos betegek a nagyatádi kórházban – tette hozzá.

Gazda Csaba is gondolkodás nélkül igent mondott a kezdeményezésre. A vállalkozó megkeresésünkre elmondta; együtt érez a kórház dolgozóival és abban bízik, hogy a figyelemfelhívó akciójukhoz a lehetőségeikhez mérten minél többen csatlakoznak majd.

Kicsit talán több idő jut pihenésre

– Nagyon jó érzés, hogy gondolnak ránk – fogalmazott Kovácsné Mód Éva Lucia aneszteziológiai szakasszisztens. – Vannak olyan éttermek, akik saját maguk támogatnak minket és olyanok is, akik a vállalkozókon keresztül. Az emberfeletti küzdelemben ez hatalmas segítség nekünk. A kollégáimnak több ideje marad így otthon a pihenésre, és nem kell a főzéssel foglalkozniuk. Hálásak vagyunk mindenkinek – tette hozzá a kórház dolgozója.