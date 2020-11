A hazaszeretet adott a gépének szárnyakat

A kaposvári Knoll Gyula pályája során lezuhant egy MIG 15-ös vadászgéppel, s átvészelt hat kényszerleszállást. Most ünnepelte a 90. születésnapját, s Benkő Tibor honvédelmi miniszter oklevelet adományozott a nyugalmazott repülőezredesnek.

– A koronavírus-járvány miatt a koromban már indokolt a fokozott óvatosság – mondta Knoll Gyula találkozásunkkor. – Betartom a biztonsági szabályokat és nagyon kevés helyre járok. A kutatómunkát azonban feltétlenül folytatom, újabb repüléssel kapcsolatos cikket akarok írni.

A nyugalmazott repülőezredes 1930-ban a Szabolcs megyei Balsán született, az általános iskolát Rakamazon végezte. Fiatal korában mezőgazdasági gépállomáson dolgozott, traktorosvizsgát tett, s Piliscsabára 1949-ben vonult be sorkatonának. A szolnoki tiszti iskola után 1952-től szolgált Taszáron. Knoll Gyula azt mondta: a repülés a vérében van, szinte átitatta a sejtjeit.

Pályafutása a MIG-15 fedélzetén indult, később lokátoros, éjszakai repülésre alkalmas vadászgépre váltott, az első hangsebesség feletti gépek 1960 tavaszán Taszáron jelentek meg, s három éven át huszonnégy pilóta parancsnoka volt. Fordulatokkal teli pályafutása során egyszer Tökölön zuhant le, s hat kényszerleszállása volt. Egy Mig 19-es mindkét hajtóműve leállt a Balaton felett, ám a gépet végül sikeresen letette Taszáron.

– Nagyon sok élmény ért, hosszú időn át, 1952-től 1970-ig repültem – elevenítette fel. – Ettől a világtól nem lehet elszakadni. A repülésről négy könyvet írtam, de az univerzumot is hosszú ideje kutatom. Egy ufómagazinnak már 116 cikket írtam, Münchenbe és Helsinkibe hívtak, s az országban számos helyen, így Egerben, Tatán, Budapesten és Komáromban tartottam előadást. Az első novemberi hétvégén is egy fővárosi konferenciára vártak, de tekintettel a koronavírus-járványra, a program elmarad.

Knoll Gyula úgy érzi: az elődökről méltó módon kell megemlékezni. Harminc emlékművet állított, a korabeli repülősök munkásságát, életét levéltárakban is kutatja. Egykori pilótaként figyelemmel kíséri a repülés fejlődését, lenyűgözőnek tartja a bravúros technikai megoldásokat. S bár az idő múlásával évről évre fogyatkozik az egykori taszári csapat, ugyanakkor a közösségi rendezvények alkalmat teremtenek új kapcsolatok építésére.

A nyugalmazott repülőezredes számos fiatal, aktív pilótát ismer, Balatonkenesére minden évben meghívják, ahol izgalmas korabeli történeteket oszt meg hallgatóságával. Az írás és előadások mellett másik kedvenc hobbijára, a festésre is jut idő, száznál is több olajképet készített. Kaposvár után második otthona Fonyód, s ha teheti, a Balatonra utazik. Azt mondta: a szeretet élteti a közösség érdekében végzett munkában. A Szent György Lovagrend priorjaként társaival készülnek a szokásos karácsonyi ételosztásra, abban bízik, hogy a koronavírus-járvány ellenére a programot az idén is megtarthatják.

Jól esett az ezredesnek, hogy Benkő Tibor és Szita Károly gratulált neki

– Benkő Tibor honvédelmi minisztertől dicsérő oklevelet kaptam az elmúlt héten – mondta Knoll Gyula. – Szita Károly, Kaposvár polgármestere is levélben köszöntött. Jól esett, hogy gondoltak rám, s az ünnepség óta már többen gratuláltak. Munkám során mindent a hazámért tettem. A repülés ennyi idő elteltével is vonz, s ha most lennék fiatal, biztos, hogy pilótának jelentkeznék.