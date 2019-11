A házi kedvenc tartja el a praxist

Nem csak a haszonállatok száma csökken, de az orvosuk is egyre kevesebb országszerte. Kaposvár környékén az átlagosnál jobb a helyzet. A kamara területi vezetője szerint az is oka a kedvezőtlen folyamatnak, hogy túlságosan elnőiesedett a szakma.

Egyre csökken Somogyban is a gazdasági haszonállatokra szakosodott állatorvosok száma, bár a megyeszékhely környékén – az egyetem közelsége miatt – még jobb a helyzet. – Van, aki lóra specializálódott, van olyan is, aki birkára, de az egyértelmű, hogy a többség a kutyával és macskával foglalkozik – mondta lapunknak Paládi Vince, kaposmérői gazdálkodó. Ez utóbbiakban van ugyanis a pénz a gazda szerint. – Mivel folyamatosan csökken a ló, marha és juh állománya, kevesebb orvost képes eltartani. Persze a haszonállataink sem maradnak ellátás nélkül, mert azért akadnak még a gazdasági haszonállatokra specializálódott állatorvosok is.

– Nekünk lovaink vannak – mondta Hartmann Mihály, barcsi állattartó. – S egyáltalán nem könnyű olyan doktort találni, aki valóban ért is hozzájuk. A környéken csupán két jó – lóhoz értő – szakember él, s mindketten idősebbek.

A barcsi lótartó szerint már azok sem értenek igazán a lovakhoz, akik a tsz-időszakban tanulták ki a szakmát, ugyanis már nem voltak lovak a termelőszövetkezetekben.

Szinesi András, a Magyar Állatorvosi Kamara Pannon Területi Szervezet elnöke szerint az is gond, hogy elnőiesedett a szakma. – Azzal nincs semmi baj, hogy hölgy kollégák is vannak, mert ők is tisztességesen, jó szaktudással dolgoznak – mondta. – Azonban nagyjából a 25 és 30 éves koruk közötti időszakban gyermeket vállalnak, elmennek babázni, és ezzel évekre kiesnek a munkából.

Magad uram!

Szinesi András szerint egykor a férfiak voltak többségen ebben a szakmában, de ez ma már csak emlék. – A szakma elnőiesedésével párhuzamosan lecsökkent a haszonállatok létszáma – tette hozzá a Pannon Területi Szervet elnöke. – A fiatalok nem akarnak haszonállatokkal foglalkozni, s hétvégén és éjszaka sem akarnak dolgozni. A fiatal gyakornokok többsége heti 3-4 napot dolgozna, ha lehetne. Ennek azonban nincs realitása ebben a szakmában. Szerencsére Somogy megyében még vannak olyan doktorok, akik még haszonállattal is foglalkoznak. Igaz, ma már valóban nem röfög annyi sertés az ólakban, mint húsz vagy harminc évvel ezelőtt.

Az általunk megkérdezett állattartók azt mondták, aki már elég régóta foglalkozik jószágokkal, az bizonyos kezeléseket maga is el tud végezni, és nem szalad rögtön doktorért. S van az úgy, hogy nem lehet mit tenni az állatért, nincs más megoldás, mint a vágóhíd.