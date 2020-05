A hidegháború és a Kádár-korszak adott feladatot az érettségizőknek

A hidegháború, a Kádár-korszak és a Szovjetunió mellett a kereszténység, a második világháború és az 1956-os forradalom is része volt a középszintű történelem érettséginek. Emelt szinten pedig az Oszmán birodalommal, az Aranybullával, valamint az 1947–49 közötti egypártrendszerrel és diktatúrával kellett megküzdeniük a tanulóknak.

Az idei érettségiszezon harmadik napján már rutinosan léptek be az iskola kapuján a kaposvári diákok. A végzősök látszólag nem tartottak a történelmi feladatoktól. Kovács Roland nyugodtan várta a kilenc órai kezdést, annak ellenére is, hogy nem számított könnyű feladatokra. Az emelt szinten érettségiző fiatal próbálta a legjobb tudása szerint megoldani a feladatokat. Idén ugyanis elmaradnak a szóbeli vizsgák, így nincs lehetőség javítani az osztályzaton.

Az Oktatási Hivatal adatai szerint: Somogyban összesen százhetvenen jelentkeztek emelt szintű történelem érettségire. Köztük volt Mándli Réka is. A Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium végzőse a vizsga előtt elmondta: négy évet készült az érettségire. A célja, hogy a lehető legjobban megoldja a feladatokat és ötös érdemjegyet szerezzen. Szüksége is van rá, hiszen történelem tanár szeretne lenni. Nemcsak azok vizsgáztak ma, akik több évet töltöttek el a középiskolában, egy fiatal hölgy például a szakma megszerzése után jelentkezett érettségire. A nevét nem vállaló fiatal a Corvinus Egyetemen, vagy az ELTE közgazdasági szakán szeretne továbbtanulni.

Az emelt szinten érettségizőknek kétszáznegyven percük volt arra, hogy végezzenek a vizsgával. Az érettségi két részből állt, az első rövidebb szakaszban tizenkét feladatot, míg a második részben hatból, hármat kellett megoldaniuk. Ez tartalmazott egy rövid, egy hosszú és komplex esszéfeladatot is.

Idő előtt elhagyták a termet

A középszintű érettségire három órájuk volt a végzősöknek. A magyar és a matematika vizsgához hasonlóan, most is voltak olyanok, akik idő előtt letették a tollat és befejezték az érettségit. Az általunk megkérdezett munkácsys diákok szerint: könnyű feladatokat kaptak, nem kellett sokat gondolkodniuk a megoldásokon, az atlasz pedig nagy segítségükre volt. A diákok úgy fogalmaztak: a digitális oktatásnak köszönhetően otthon is jól fel lehetett készülni a megmérettetésre, az utolsó hetekben csak az érettségi tantárgyakkal foglalkoztak.