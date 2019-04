A holland focisztárral találkozott a barcsi középiskolás

Szerencsésnek érezheti magát Tarr Dávid, hiszen személyesen találkozhatott a holland sztárral, Robin van Persie-vel.

Majd a Feyenoord hazai bajnoki mérkőzésén a lelátóról csodálhatta a játékát, illetve a gólját. A barcsi középiskolás rotterdami élményeiről mesélt lapunknak.

– A 2010-es labdarúgó világbajnokságon lettem a holland válogatott lelkes szurkolója, míg van Persie igazából manchesteri éveitől, 2012 nyarától vált kedvenc játékosommá – mondta. – Az egyik legnépszerűbb holland klubcsapat nyitott edzésére többen is kíváncsiak voltunk, majd vadásztunk a kincset érő autogrammokra. Volt időnk beszélgetni, miközben a 32-es számú Feyenoord mezemet kézjegyével ellátta. Amikor az Arsenáltól Manchesterbe érkezett, a „Vörös Ördögök” 19 bajnoki címmel rendelkeztek. Ő maga választotta a 20-as számú mezt, mert abban bízott, hogy hozzásegíti új együttesét a jubileumi elsőséghez. Úgyis lett, jó szokását megtartva ontotta a gólokat, s ő lett a Premier Liga legeredményesebb játékosa is 26 találattal a 2012-13-as szezonban.

Angliai, törökországi „kitérő” után 2018-ban hazatért Rotterdamba, Dávid mutatja a féltve őrzött van Persie feliratú Arsenal, Manchester United, Fenerbahce és holland mezeit.

– Két bajnoki mérkőzést is megnéztünk a kikötővárosban, előbb a II. osztályú Sparta Rotterdam 3-1-es győzelmét, majd pedig a Feyenoord-AZ Alkmaar élvonalbeli összecsapást, melyen több mint 50 ezren szurkoltunk. Van Persie 35 évesen is csapatának vezéregyénisége volt, ő lőtte a győztes gólt, és amikor a 84. percben lecserélték felállva tapsolt a lelátó népe. Felejthetetlen élmény marad számomra – nyilatkozta Dávid.

– Valószínű, hogy az idény végén búcsúzik az aktív játéktól, de 3. helyre vezeti csapatát, ami Európa Liga szereplést ér. Több magyar labdarúgó is szerepelt korábban a rotterdami együttesben, a stadion falán ott díszeleg Kiprich József képe is. A Feyenoord Múzeumot is felkerestük, a számtalan relikvia között ott található az első holland klub által elhódított BEK-trófea is 1970-ből. Kedvenc játékosom a holland válogatottak góllövő örökranglistáján az első helyet foglalja el 50 találattal. Sajnos nekünk is lőtt négy találkozón hat gólt. Ha választanom kellene, hogy az összes közül melyik volt a legszebb? Az, amikor előre vetődve átfejelte a kapuson a labdát a spanyolok ellen a 2014-es vb-n. Egyébként különleges tehetsége van a pingponghoz is.

Tarr Dávid nemcsak a remek meccset, a félelmetes hangulatot élvezte, hanem a vízibuszozást, a hajózást is Hollandiában. Tetszett az is, hogy mennyire kedvelt közlekedési eszköz a kerékpár. Hágában megnézték a Királyi Palotát, Keukenhofban a világ legnagyobb és legszebb virágoskertjét. Kinderdijk szélmalmai is vonzották a tekintetet, Amszterdamban betértek a Heineken gyárba, és a goudai sajtházba.