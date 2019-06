A holokauszt kaposvári áldozataira emlékeztek

A Shoá 75. évfordulóján emlékeztek meg a holokauszt háromezer kaposvári áldozatáról a somogyi megyeszékhely zsidó temetőjében.

– Ötvenhét nap alatt közel ötszázezer embert deportáltak Magyarországból a halálba – mondta el Róna László, a Kaposvári Zsidó Hitközség elnöke. Köszöntőjében felsorolta azokat az intézkedéseket, törvényeket, amelyek a zsidó származásúak kirekesztéséről szóltak. Kaposvár polgármestere köszöntőjében egy kaposvári kisfiúról beszélt, akit születését követően deportáltak.

– hetvenöt éves lenne júliusban, de nem érhette meg se az óvodás, se az iskolás kort. Nem mehetett egyetemre, nem tudott családot alapítani. Mindössze négy napos volt, mikor a halálvonat elindult vele – mondta el Szita Károly. Kaposvár polgármestere megjegyezte: 1944 nyarán háromezer kaposvári lelte halálát a táborokban.

– Hiányoznak ők is és leszármazottjaik is, akikkel együtt építenénk a várost. Kaposváron mindenkire szükség van, a város lakóit nem a közös irányítószám köti össze, hanem a sors milliónyi látható és láthatatlan szála, a rokonsági, a baráti kapcsolatok és a kölcsönös tisztelet – mondta el Szita Károly. Megjegyezte: nem csak a jövőben, a jelenben, a múltban is összetartozunk, mikor osztozunk az áldozatok és túlélők fájdalmában.

– Vigyázzunk egymásra, mert összetartozunk, hajtsunk fejet a kaposvári áldozatok előtt – zárta gondolatait Kaposvár polgármestere. A szertartáson gyertyáit gyújtottak az áldozatok emlékére. Ezután a megjelentek koszorúztak és az emlékezés köveit helyezték el.