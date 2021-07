A hőség igazítja a kerék alá a felpuhult aszfaltot

Úgy érezzük, hogy az utakon a legelviselhetetlenebb a hőség, és nem is tévedünk: a napokban 49 Celsius-fokot mértek az M7-es elválasztósávjánál a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szakemberei. Somogyban jelenleg Sörnyepusztánál újítják fel a településre vezető utat, itt is a legnagyobb melegben kell dolgozniuk, ezért megfelelően kell védekezni a magas hőmérséklet ellen.

Az M7-es autópálya elválasztósávjában zajló kaszálási munkákról készítettek hőkamerás felvételeket. Ezen jól látszik, hogy mennyivel forróbb az aszfalt, mint az út menti környezet. Érdekes látni, hogy az elválasztósávban lévő növényzetnél 32 fok körüli a hőmérséklet, míg az autópálya lehajtóágán, ahol kisebb a forgalom és az autók menetszele is kevésbé „hűti” a burkolatot, ott már közel 49 fokot mértek. S ez még nem minden: az aszfaltozási munkáknál jóval 100 fok feletti hőmérséklet a jellemző. Ilyen időjárási körülmények között ez azt is jelenti, hogy egy friss aszfaltozásnál még a szokásosnál is több időt kellett várni, hogy megfelelő hőmérsékletre hűljön vissza a burkolat.

Nemcsak az autópályán van hőkatlan, a kis somogyi utak mellett sem könnyű dolgozni. Ezen a héten Sörnyepuszta közelében mart aszfaltot terítenek a Közút munkatársai. Rossz minőségű, néhol hiányos út vezet a településre, ezt borítják be most új, 20 centis burkolattal – éppen a legnagyobb hőségben.

– Óránként legalább öt-, legfeljebb tízperces pihenőt kell biztosítanunk árnyékban, hűvös helyeken – sorolta a munkavédelmi intézkedéseket Németh Zsolt, a Közút somogyi igazgatója. – Nem szabad megvárni, amíg a szervezet kiszárad, megfelelő védőitallal kell pótolni a folyadékveszteséget. Legalább félóránként 15-16 fokos hőmérsékletű védőitalt kapnak a dolgozók. Megfelelő öltözékkel az UV-sugárzás elleni védelemről is gondoskodni kell. Arra is felhívtuk a figyelmet, hogy a tűző napon lévő tárgyak érintése balesetveszélyes lehet. A bomlásnak induló hulladékot a hőterhelés és a fertőzésveszély miatt sűrűbben elszállítjuk.

Arra is felkészültek, hogy vizet osszanak az autósoknak a torlódásban

Az elmúlt napokban a Közút valamennyi munkaterületére és munkahelyére kiterjedően hőségriasztást rendeltek el. A munkavédelmi előírásokat mindig szem előtt tartva, megfelelően gondoskodnak az útüzemeltető és útellenőr szakembereinkről is, állítják. Biztosítanak számukra a megfelelő hőmérsékletű ivóvizet, a megfelelő öltözéket. Az úton folyó munkákat a lehetőségekhez képest megpróbálják megfelelően átütemezni a napszakokon belül. Az úton lévőkre is gondolnak, így szükség esetén, jelentősebb torlódások idején, ha huzamosabb ideig áll a forgalom, akkor felkészültek mérnökségek arra, hogy az autósoknak vizet osszanak. A közlekedőket arra kérik, hogy a napokban fokozott óvatossággal vezessenek, hiszen a hőség orvosmeteorológiai szempontból is megviseli a járművezetőket, emiatt érezhetően sok a közúti baleset is.