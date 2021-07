A hőség miatt a Virágfürdőben is tovább pancsizhatunk

Egy órával megtoldotta a vízben hűlés lehetőségét a kaposvári Virágfürdő.

Végre megérkezett a nyári meleg, Kaposváron a Virágfürdőben is elindul a strandszezon. A dél-dunántúli régió kedvelt fürdője június 11-én, pénteken 12 órától várja a családokat, a strandolni, kirándulni és táborozni vágyókat.

A hőségriadóra való tekintettel a strand egy órával tovább, azaz 20:00 óráig nyitva tart.

A vízi élmények mellett a fürdő területén számos sportolási lehetőség is adott, az úszómedencék mellett a 4 m mély ugrómedence, a strand területén kialakított röplabda- és focipálya is minden vendég rendelkezésére áll. A gyermekbarát strandon az árnyékolós gyerekmedence, a csúszdák, és a zöldterületek is a felhőtlen kikapcsolódást szolgálják.

A belépő árai sem emelkedtek, ráadásul a csoportok, és a családok számára továbbra is kedvezményes lehetőséget biztosít a fürdő. A kaposváriaknak érdemes kihasználni a Kaposvár kártya 20%-os kedvezményét.

Az idén is elindítja a Virágfürdő 8-16 éves gyermekek számára gyógyúszó napközis táborát. Az úszás és strandolás mellett extra élmények is várják a táborozókat. A Katica tanyán tett látogatás mellett ki lehet próbálni a súlytalan lebegést, a búvárkodást is teljes búvárfelszereléssel.