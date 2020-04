A járvány a csőd szélére is sodorhatja a független színházakat

Egyelőre kilátástalan a helyzetük a független színházaknak, a koronavírus-járvány miatt ugyanis semmi bevételük nincsen. A legtöbb helyen még tudják fizetni az alkalmazottak bérét, de ha hosszú ideig nem lesznek előadások, akkor sokan bajba kerülhetnek.

– Mindkét lábunk alól kicsúszott a talaj – mondta Pintér Kata, a Roxínház rendezője. – Az egyik „láb”, amin állunk, azok a színházi előadások, a másik pedig a tanoda. A járvány miatt a gyerekek nem tudnak járni próbára, az előadásokat pedig kénytelenek voltunk elhalasztani. Bízunk benne, hogy a produkcióknak egy részét a veszélyhelyzet után be tudjuk pótolni. Akik előre megvásárolták a jegyet, azok közül többen döntöttek úgy, hogy „támogatásként” nem kérik vissza az árát, ezeket később fel lehet majd használni egy másik előadásnál. Több szülő a tandíjat is előre befizette, sőt volt, aki segítségképpen többet is utalt.

– A taobevétel kiesése miatt már össze kellett húznunk a nadrágszíjat – folytatta Pintér Kata. – Most pedig gyakorlatilag semmi bevételünk nincsen. Bízunk abban, hogy az előre megváltott bérletek árát nem kell visszafizetnünk, hanem ősszel majd eljönnek az előadásainkra. Ha mégis vissza kell fizetnünk, akkor az tízmilliós kiesést jelentene a színháznak.

Szerencsére a munkatársaink bérét tudjuk fizetni és nem kellett senkinek sem csökkenteni a fizetését. Jelenleg tervezésekkel foglalkozunk és pályázatokat írunk. Két hét alatt tizennégyet nyújtottunk be különböző helyekre. Reméljük, hogy minél hamarabb elindulnak a rendezvények, hiszen nyáron a különféle fellépések is bevételt jelentenek számunkra – tette hozzá a Roxínház rendezője.

– A bizonytalanság a legrosszabb – hangsúlyozta Csíkvár Tímea Tünde, a Báb-Szín-Tér Közhasznú Alapítvány elnöke. – Ami a legnagyobb gondunk ebben a helyzetben, hogy mi lesz azokkal a pályázatokkal, amelyeket ebben az időszakban kellett volna, vagy kellene megvalósítani.

Vártuk mi is a gyermek biennálét, nagyon sok előadásra nyújtottunk be pályázatot és mivel ezek előfinanszírozásúak voltak, a támogatást megkaptuk. Kértünk határidő-módosítást, de ha ezt nem kapjuk meg, akkor azt sem tudjuk, hogy vissza kell-e fizetni az összeget.

Nyilván ez nem jelent számunkra költséget, de nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy megszervezzük ezeket az előadásokat. Ebben a helyzetben most sok olyan munkát meg tudunk csinálni, ami nem fért bele eddig az időnkbe. Ez egyébként öröm, de az nem, hogy itt vagyunk egy teljesen új épületben, ahol sok programot meg lehetne valósítani, de sajnos nem lehet. Nagyon rossz ez a tehetetlenség – mondta Csíkvár Tímea Tünde.

Elmaradt fellépés

A koronavírus-járvány a Somogy Táncegyüttes (STE) napjait sem könnyítette meg. Csikvár Gábor, a STE menedzsere elmondta: augusztusig minden előadásukat lemondták és a júliusi dijoni nemzetközi fesztiválra sem tudnak elutazni. Hozzátette: a Somogy Táncegyüttes Alapítvány működésének egy jelentős részét előadó-művészeti tevékenységből fedezik, ami most bizonytalan időre kiesik.