A járvány nem kímélte a somogyi építőipart

A somogyi székhelyű gazdasági szervezetek 39 milliárd forint értékű új beruházást valósítottak meg az idei év első felében. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adata szerint, ez 22 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. A csökkenés egyik oka egyértelműen a koronavírus járvány.

A KSH Fókuszban a megyék kiadványából az is kiderül, hogy a fejlesztési források 20 százalékát a feldolgozóiparban, 19-et a mezőgazdaságban, 12-et a közigazgatásban, 11-et pedig a szállítás és raktározásban használták fel. Az agrárium beruházásainak értéke 17, a közigazgatásé 11 százalékkal nőtt, ugyanakkor a feldolgozóiparé 16, a szállítás és raktározásé 8,9 százalékkal csökkent. A feldolgozóiparon belül az élelmiszer, az elektronikai és a kohászat, valamint a fémfeldolgozás területén valósultak meg a legnagyobb értékű beruházások.

A megyében ipari beruházásból volt a legtöbb, összesen 11 milliárd 411 millió forint értékben, ami több mint 21 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. A mezőgazdasági beruházások értéke meghaladja hétmilliárd háromszázmillió forintot, ez a tavaly január és június közötti adatokhoz képest 16,6 százalékos emelkedés. Az építőipari beruházás értéke mindösszesen egymilliárd kétszázötvenkét millió forint volt, ami több mint 36 százalékos visszaesés.

Budai Ferenc, építési vállalkozó, valamint a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamra (SKIK) elnökségi tagja szerint, a megyében azért volt ennyire magas a visszaesés, mert a nagyobb beruházások egy része befejeződött és kevesebb volt az ingatlan felújítás is. – A járványhelyzet sem tett jót a beruházásoknak – fogalmazott Budai Ferenc. – Több ágazatban is visszaestek a megrendelések, a vállalkozók egy része bizonytalannak látta a jövőt, ezért sokan döntöttek úgy, hogy a tervezett fejlesztéseket, korszerűsítéseket elhalasztják. Az emberek is óvatosak voltak, nem vágtak bele lakásfelújításba, ez pedig kihatott a mikro- és kis vállalkozásokra. Abban bízunk, hogy a különféle intézkedések miatt, mint például az otthonfelújítási támogatás, megnövekednek majd az építőipari beruházások – tette hozzá Budai Ferenc.

Megállás nélkül fejlesztenek

Takács Renáta, a barcsi Seres Kft. értékesítési vezetője megkeresésünkre elmondta; az idei év elején vágtak bele egy több mint 83 millió forintos beruházásba, melynek felét pályázati támogatásból, másik részét pedig saját erőből finanszírozták. – A régi festőrészleget korszerűsítettük – fogalmazott. – Szociális blokkot alakítottunk ki belőle. Új öltöző, mosdó és étkezőt épült. Kicseréltük a tetőhéjazatot és a nyílászárókat, szigeteltük az épületet, korszerűsítettük a szellőző és a fűtésrendszert, valamint napkollektorokat szereltünk a tetőre. Az egyik legnagyobb fejlesztés pedig az északi csarnoknál zajlott, az épület tetejére 50 kilowattos napelem rendszert telepítettünk – mondta Takács Renáta. Hozzátette; hamarosan egy 125 millió forintos eszközbeszerzési beruházást is megvalósítanak, amelyhez az Irinyi-terv keretében 50 millió forint támogatást nyertek.

