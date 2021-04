A járvány sem ad felmentést a közösségi szolgálat alól

Nem változtak a középiskolások számára előírt közösségi szolgálat teljesítésének szabályai 2016 óta annak ellenére, hogy többek szerint a járványhelyzet ezt indokolná.

A négy év alatt teljesítendő 50 óra önkéntes munka elvégzése ugyanúgy kötelező, mint korábban, viszont, aki az érettségi előtti utolsó évekre hagyta mindezt, a kialakult helyzet miatt most önhibáján kívül nehezebben tudja teljesíteni. – Nálunk egy diáknak van még restanciája, de még nem volt példa arra, hogy emiatt ne tudjon valaki leérettségizni – mondta Szilasi Gábor, a fonyódi Mátyás Király Gimnázium igazgatója. – A járvány átírta a lehetőségeket, viszont újabbakat is kínált. Van, aki ebben az időszakban például korrepetálást vállal, amit a szülővel és a pedagógusokkal egyeztetve egy közösségi naplóban dokumentál, de előfordul, hogy adatot rögzítenek, vagy újság szerkesztésénél segédkeznek.

– Az Oktatási Hivatal közzétett egy tájékoztatót a digitális munkarendre való áttéréskor, melyben az állt, hogy a személyes kontaktus elkerülésével is lehetséges teljesíteni az 50 óra közösségi szolgálathoz szükséges órákat. Ennek értelmében a többcélú intézményekben az alsóbb évfolyamok tevékenységeit is segítheti tanítási időn kívül egy-egy diák online formában. A teljesítést az intézményvezetők saját hatáskörükben ellenőrizhetik, igazolhatják – mondta Tóth Ágnes, a nagyatádi Ady Endre Technikum és Gimnázium iskolai közösségi szolgálatának koordinátora. Elmondta: kezdetben attól tartottak, hogy a kisváros és vonzáskörzete kevés lehetőséget biztosít a diákoknak közösségi szolgálatra, de mára már több mint száz szervezettel tart kapcsolatot az intézmény.

– A feladatkörök nálunk is megváltoztak. Amíg korábban a szociális intézményekben, óvodákban, idősotthonokban teljesítették a kötelezően előírt 50 órát a diákjaink, most felértékelődött a vidéki önkormányzatok szerepe, ahol a bevásárlásban, ebédhordásban is besegítettek a fiatalok. Az is előfordult, hogy diákjaink az online oktatás alatt pedagógusoknak segítettek például prezentációkészítésben. Jellemzően egyébként a nyári időszakra tolódik ez a diákok számára is kedvelt tevékenységi forma, nyilván több a lehetőség a sportrendezvényeken, falunapokon. Többnyire a 9–10. évfolyamban teljesítik már e kötelezettségüket a diákok, így az érettségi előtt állóknak már nem okoz problémát.

Ha mégis felmerül valakinél hiányosság a közösségi szolgálat teljesítésére vonatkozólag, a könyvtár nálunk kiapadhatatlan forrás e tekintetben, ott mindig akad adminisztratív munka – tette hozzá Tóth Ágnes.