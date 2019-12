A jászol melege

Lassan minden elcsendesedik! Itt állunk karácsony kapujában. Ég már mind a négy gyertya az adventi koszorún, eggyé, teljessé válik a hit, a remény, az öröm és a szeretet. Lépjetek be és lássátok!

Igen. Hosszú, nehéz volt az út. Az idén is az, s mégis csodálatos ez a várakozás. Csodálatos és megnyugtató, amikor érezzük ott legbelül, hogy egyre erősödik bennünk a hit, sokasodik a remény, s kiterjedt az öröm és a szeretet. A sötétnek nincs esélye! A sokasodó világító gyertyák is mutatják: erősödik, egyre csak növekszik a fény, amelyet Isten Jézusban a várakozónak ad karácsonykor. A keresztény világban a karácsonyt megelőző várakozás az eljövetelben éri el jutalmát.

Kis apróságok is tesznek nagy csodát, ha lelkünk hatalmasodó fénye egymásba gyúl. Amikor beteljesedik az adventi szent várakozás, biztosan szívünk parancsa szerint cselekszünk! Kell ettől nagyobb boldogság? Biztosan nem, mert aki megtapasztalja a jót, mások önzetlen szeretetét, az pontosan tudja: a boldogság nem állapot, s nem is pusztán érzés, hanem inkább irány! A boldogság a jó irány, mert aki örömet akar szerezni másoknak, és ez örömet okoz neki, akkor megtalálta az igazán helyes utat. Megismerszenek, akik a jó irányba tartanak! Mert a boldogságba tartó tiszta lelkében mindig ott a pattanásra kész szikra, a szemében mindig ott tűz, arcán pedig ott tanyázik a derű, hogy másokat is magával ragadjon.

Készüljünk hát a jó irányba! Ne elégedjünk meg a külsőségekkel, a takarítással, a főzéssel, az ajándék vásárlásával. Díszítsük fel lelkünket is, hogy megajándékozhassuk egymást kellő idővel, értő figyelemmel, s támogató megértéssel. S gondoljunk azokra is, akik ugyan nem lehetnek velünk vagy mellettünk, de mégis fontosak nekünk. Krisztus születése az áradó szeretet ünnepe is. Akkor is ajándékot adunk, ha csak észrevesszük a rászorulót, akire eddig nem is figyeltünk, pedig talán csak a szívünk melegére vágyott. Ha hiányzunk valakinek, akkor azt is érezni fogjuk, hogy nekünk is hiányzik valaki: ebben rejlik a szeretet ereje, ami a legfontosabb érték az életben! Az igazi boldogság, a jó irány felé ezért a legjobb fűtőanyag a szeretet. Ahol szeretet van, ott szinte minden van, s megfagyni biztosan nem lehet. Az igaz szeretethez nem kell sem pompa, sem palota, csak egy kis odafigyelés, mint ahogy annak idején elég volt egy jászol is!

Békés, boldog karácsonyt minden kedves Olvasónknak!