A jó pincér derűt is visz az ebédhez

A természetes személyeknek szóló Somogy Szakképzéséért Díjat kapta meg nemrégiben Makkos Péter, a fonyódi Makkos vendéglő tulajdonosa. A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara adományozta az elismerést, amit Kaposváron adtak át.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A díjazott több évtizeden át részt vett a szakképzéssel összefüggő szakmai feladatokban. S a kamara felkérésére több mint tíz éven keresztül szintvizsga elnöki feladatot is ellátott.

– A koronavírus-járvány teljesen felforgatta a világot, így a szakmánkat is – hangsúlyozta Makkos Péter. – Szerintem továbbra is legfontosabb a biztonság, s be kell tartani a szabályokat. Az viszont jó lenne, ha a pünkösdkor legalább részlegesen kinyithatnának a vendéglátóhelyek, s például teraszokon lehetne fogadni a vendégeket.

Makkos Péter 1966-ban kötelezte el magát a vendéglátással. Édesapja az egykori fonyódi Rianás étterem főpincére volt, s a díjazott 14 éves kamaszként nyaranta már pincérkedett. Emlékezetes időszak volt számára, sokat tanult, s akkoriban egy-két forint borravalóval honorálták előzékenységét. Makkos Péter a kaposvári Tanítóképző Főiskola után a pécsi tanárképző matematika-testnevelés szakán diplomázott, s a fonyódi általános iskolában 1989-ig testnevelés tanárként dolgozott. Emellett a helyi sportegyesületben az atlétákat és a labdargúgókat edzette. Munka mellett nyaranta továbbra is pincérkedett. A rendszerváltáskor pályát módosított. Büfét nyitott, később a hajóállomáson egy nagy önkiszolgáló éttermet üzemeltetett, s 2000-ben nyitotta meg vendéglőjét. Büszke a csapatára. A helyieken kívül sok nyaraló törzs­vendégük van, s akadt köztük olyan is, aki előre, telefonon jelezte fonyódi érkezését a pincérnek.

– A vendéglátás nem csupán arról szól, hogy a felszolgáló kihozza az ételt, italt, s elejt egy-két mondatot – emelte ki. – Nehéz, de szép pálya. A szakmaszereteten kívül jó adag szorgalomra, empátiára is szükség van. S döntő, hogy a fiatalok találják meg a számításukat. A duális képzés épp ezért rendkívül fontos, mivel nemcsak az elméltetben, hanem gyakorlatban is megismerhetik az új trendeket a jövő szakemberei.

A harcsapaprikáshoz és a csülökhöz is balatoni bort kínál

Makkos Pétert elégedettséggel tölti el, hogy az elmúlt időszakban egyre több balatoni vendéglő a helyi értékekre alapozva alkotta meg a felhozatalt. Náluk a harcsából és pontyból főzött halászlén kívül sláger a kapros túróscsuszával készült harcsapaprikás, sokan rajonganak a kemencében sült kacsáért, csülökért. A borfelhozatalt is döntően a balatoni nedűk alkotják, több mint tíz fajta fehér és vörös mellett rozét kortyolhatnak a vendégek. A díjazott most abban reménykedik, hogy a járvány a lehető leghamarabb elmúlik, ismét biztonságban lesz mindenki, s 2021 tavaszán újra élettel telnek meg a balatoni vendéglátóhelyek is.