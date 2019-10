A jövő technikusai találkoztak az aulában

A KSZC Eötvös Loránd műszaki szakgimnáziumban és szakközépiskolában nappali tagozaton jelenleg 14 szakmában képzik a fiatalokat, jövőre már 17-ben folytatják az oktatást: a pénteki pályaválasztási napon összesen 360 érdeklődő vett részt.

Kalapács, satu és üllő: a vendégek azokat a tárgyakat is megnézhették, amelyet a gépészes diákok készítettek. Délelőtt pályaorientációs foglalkozást tartottak az 5-7. osztályosoknak, délután a nyolcadikosokon kívül a szülők is bekapcsolódtak a rendezvénybe. Takács Szilvia intézményvezető azt mondta: a technikus képzés 2020-tól öt éves lesz, s egyebek mellett gépgyártás-technológiai, távközlési-, illetve ipari informatikai technikusokat oktatnak. A három éves szakképző iskolai rendszer is bőséges választási lehetőséget kínál. Így a leendő villanyszerelőket, a karosszérialakatosokat, a gépi és CNC forgácsolókat éppúgy várják, mint a hegesztőket.

– Az egységes írásbeli felvételi vizsgára jelentkezés határideje december hatodika, s január 18-án lesz a vizsga – közölte. – Korszerű ismeretekkel rendelkező, a szakma változásaira fogékony, s az élethosszig tanulást fontosnak tartó diákokat akarunk oktatni. Célunk, hogy mindannyian megállják helyüket majd az életben.