A jövőt is építik az új babócsai iskolával

Lerakták az új babócsai iskola alapkövét kedden, a felújítás több mint egymilliárd forintba kerül, de a végére megduplázódik a jelenleg 150 gyermek tanítását ellátó intézmény kapacitása. Összefogott az önkormányzat, a helyi plébános és a szülök, hogy a munkálatok idejére ne kelljen a diákoknak busszal utazniuk egy más telephelyen lévő iskolákba. A településen három helyszínt tettek alkalmassá a tanításra.

Aki iskolát épít, az a jövőt építi – mondta ünnepi köszöntőjében Berta Andrea a babócsai Gábor Andor Általános Iskola igazgatója. Öröm a diákok, a tanárok és a szülők számára is a mai nap, amikor lerakjuk a felújítandó iskola alapkövét. A szelencében elhelyezték a kedden megjelent Somogyi Hírlapot, pénzérméket, a sajtóközleményt és fényképeket az utókor számára. A beruházás a babócsaiak és a környező települések jövőjét is megalapozhatja.

Péter István polgármester örömének adott hangot, hogy ilyen jó a közösség összetartó ereje. Összefogott az önkormányzat, a helyi plébános és a szülök, hogy a munkálatok idejére ne kelljen a diákoknak busszal utazniuk egy más telephelyen lévő iskolákba. A településen három helyszínt tettek alkalmassá a tanításra.

Jelenleg százötven fővel működik az iskola. A felújítást követően a duplájára nőhet a tanulói létszám. Az épületre új szintet húznak, valamint új tornatermet is építenek a meglévő mellé, melyek már a legújabb szabványok és kívánalmak szerint fognak elkészülni

Szantner Viktor, a Klebelsberg Központ kabinetvezetője elmondta: örül, hogy elindulhatott a program, mert a megújulás már sikeres alapot jelent a jövő számára, országosan ezerötszáz iskolát érint majd a program. Már egyes körzetekben megkezdődtek a pedagógus továbbképzések is.

Stickel Péter, tankerületi igazgató beszédében hangsúlyozta: az alapkő letétele ünnep az iskolának és a településnek. A körzetben Szentbalázson, Igalban és Babócsán lesz hasonló a beruházás, elsőként Babócsán indul meg a felújítás. Az egymilliárd nyolcvannyolc millió forintos beruházás befejezése várhatóan 2020 szeptember közepére várható. Korszerűsítik a fűtési rendszert, napelemeket telepítenek, felújítják a tornatermi padlót és a tetőszerkezetet. Egy új tornacsarnok és tornaszoba is épül a mindennapos testnevelés biztosítása érdekében. Gondolnak az akadálymentesítésre is. Törekszenek a minőségi oktatásra, egyéni képességek fejlesztéséhez is segítséget nyújtanak. Figyelmet fordítanak a logikus gondolkodásra, a testmozgásra, életvitelre és a művészetek fejlesztésére is.