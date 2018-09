A kamionforgalom tönkreteszi, a Közút megjavítja a 6-os utat

Felvonult a közútkezelő a Darányban, hogy kijavítsák az úthibákat ott, ahol az óriási kamionforgalom megrongálta az úttestet.

A nyáron forgalomlassító akciót tartottak a darányi civilek, hogy felhívják a figyelmet az áthaladó nagy kamionforgalomra. A helyiek azt mondták: éjszaka nem lehet pihenni, nappal a gyerekeket nem lehet kiengedni az utcára, mert a kamionosok 70-80 km/óra sebességgel haladnak át a falun. Emiatt a házak fala is megrepedt több helyen. A kamionforgalmat csökkenteni kellene, ez az önkormányzat célja is.

– Tárgyaltunk a Magyar Közút megyei vezetésével, és ígéretet tettek arra, hogy javítják az érintett szakaszt – mondta Villányi László, Darány polgármestere. – Ez a munka most megindult, felmarták az úttestet, néhány helyen már aszfaltoznak is. Ezzel lelassították a kamionokat, a sofőrök többnyire betartják a 30 km/óra sebességkorlátozást, mert nem tudnak gyorsan menni.

Hamarosan forgalomlassító berendezést vásárol az önkormányzat, erről testületi döntés született. A készülék vagy méri és kiírja a közlekedők sebességét, vagy villogva figyelmezteti a sofőröket, hogy tartsák be a sebességhatárokat. Az iskola környéken helyeznék majd el.

Villányi László hozzátette: a Közút illetékesével megbeszélt találkozót Szászfalvi László, a térség országgyűlési képviselője kezdeményezte. A tanácskozáson a darányiak információt kaptak a 6-os főút tervezett átépítéséről is. A környezetvédelmi engedélyek már megérkeztek ahhoz, hogy megépítsék az M60-as új gyorsforgalmi utat, ami a 6-os meghosszabbítását is jelenti a horvát határig. Az új útvonal elkerülné Darányt, és Kálmáncsa és Szulok felől érné el Barcsot, ahol a körforgalomnál csatlakozna a város területéhez. Rövid idő múlva megkezdődhetnek a munkák, és 2020-2022 táján fejeződhet be a beruházás. A darányiak szeretnék, ha a felújítás körébe mindenképpen belekerülne a régi 6-os út a települést átszelő szakasza is.