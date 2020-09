Somogyban vasárnap 382 igazolt koronavírussal fertőzöttet tartottak számon a hatóságok.

A járványügyi helyzet alakulása, illetve a hatályban lévő kormányrendelet alapján a személyhajókon és kompokon is kiegészítő utazási feltételeket vezettek be. A hajók fedélzetén, a zárt és nyitott utasterekben egyaránt a 6. életévét be nem töltött kiskorúak kivételével mindenki számára kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk folyamatos viselése az utazás alatt. Maszk hiányában a hajós személyzet a hajóra történő felszállást megtagadja.

A Kaposi Mór Oktató Kórház is a szájmaszk használatára hívja fel a figyelmet. Instagram kampányt indítottak a védőeszköz helyes viselése érdekében. A nagy MASZK-challenge-ben azok vehetnek részt, akik bekövetik a kórház oldalát és készítenek egy posztot arról, ahogy helyesen viselik a maszkot. Ehhez pedig az #enishordom hashtaget is használják. A résztvevők között okosórát, egészségcsomagot vagy sport bérletet sorsolnak ki.