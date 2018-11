A karfiol lett a slágertermék a kaposvári Nagypiacon

Halottak napja után már sokkal kevesebb a vásárló a kaposvári Nagypiacon, s pénteken sem volt ez másképp.

Kevés vásárlóval lehetett találkozni a kaposvári Nagypiacon pénteken. Az árusok tapasztalatai szerint ez egyáltalán nem szokatlan, hiszen halottak napja után mindig kevesebb vásárló fordul meg náluk, ilyenkorra ugyanis már szinte mindenki beszerezte a zöldséget és a gyümölcsöt.

– Már csak apróságot keresnek a vevők – mondta az egyik kereskedő. – Szőlőt, szilvát, káposztát és krumplit vásárolnak, de már nem nagy tételben. Sajnos novemberre már kevesebb a forgalmunk nekünk is.

Ismerős arcokkal azonban most is lehetett találkozni a Nagypiacon. Vannak ugyanis visszajáró vendégek, akik csak az őstermelőktől és piaci kereskedőktől vásárolnak, nap, mint nap. – Vendel gombát vettem, mert az a kedvencem – fogalmazott Novák Gyuláné. – Rántva szeretem nagyon. A gombát pedig csak itt veszem meg, mert itt a legjobb. Egy-két kiló krumplit is vettem és még falusi fokhagymára lenne szükségem.

Az árusoknál elvétve lehet még körtét, almát és szilvát is vásárolni a Nagypiacon. Utóbbit azonban már csak a napokban. A nagy slágertermék azonban most a karfiol, az őszi termés nagyon kedvező volt. – Korábban 600 forint volt a karfiol, most azonban 250 forintért kínáljuk – mondta Csik Géza kereskedő. – Az alacsony forgalom ellenére ezt most nagyon sokan keresik. Néha-néha még savanyítani valót is vásárolnak, de ez már nem jellemző annyira.

Sütni való tökből sem volt hiány a kofáknál, a sárga és a kék is nagyon fogyott.