A katedra az otthona a díjazott pedagógusnak

Átadták az idei BME-Pro Progressio díjakat a természettudományi, a műszaki és az informatika oktatásában kiemelkedő eredményeket elérő középiskolai tanároknak. Az elismerésekből egy Somogyba is jutott, Drankovics József, a kaposvári Táncsics-gimnázium pedagógusa örülhetett a rangos díjnak.

Harminckilenc éve áll a Táncsics-gimnázium katedráján Drankovics József. A matematika-fizika-ábrázoló geometria szakos tanár aktívan foglalkozik a tehetségek felkutatásával és gondozásával, speciális és emelt szintű matematikai osztályok tanításával. Büszke rá, hogy tanítványai nagyon sok versenyzéssel, illetve megszámlálhatatlan versenyeredménnyel hálálták meg munkáját, aminek gyümölcse beérett, számos fiatalt nevelt ki, akik a felsőoktatásban is helyt álltak.

– Nagy örömömre szolgál, hogy az emelt szintű matematikai csoportok diákjainak 60-80 százaléka műszaki, illetve természettudományi területen folytatja a tanulmányait. Az évek alatt közel száz tanulóval sikerült megszerettetni a mérnöki, a tanári pályát – sorolta a díjazott pedagógus.

Megjegyezte: büszkeséggel tölti el, hogy a Paksi Atomerőmű-bővítésnél két egykori tanítványa is dolgozik: egyikük a tervezési, másikuk az ellenőrzési oldalon. Sosem bánta meg, hogy a katedrát választotta, ugyanígy tenne most is. – Nem váltottam soha, mert mindig arra jutottam, hogy a tanításhoz értek a legjobban, nem szerettem volna elszakadni se a pályától, se a Táncsics-gimnáziumtól – jegyezte meg a kaposvári mesterpedagógus.

Tizenkettedik alkalommal adták át a Pro Progressio díjat, s az idén 12 középiskolai tanár vette át ünnepélyes keretek között az elismerést, köztük egyedüli somogyiként kapta meg Drankovics József.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem alapítványa ebben az évben is olyan kiemelkedő eredményekkel rendelkező tanárokat részesített elismerésben, akiknek vannak nemzetközi és hazai versenyeken sikert elért tanítványaik, tanulóik jelentős számban érettségiznek emelt szinten vagy hátrányos körülmények között oktatva végeznek példamutató oktató-nevelő munkát.