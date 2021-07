A Kék Hullám végigsöpört a Balaton strandjain

Átadták a Kék Hullám Zászlókat és a strandminősítést jelző csillagokat szerdán Balatonfenyvesen. A Balatoni Szövetség immár tizennyolcadik alkalommal díjazta a szebbnél szebb balatoni strandokat. Idén rekordot döntött a megmérettetésre jelentkező strandok száma.

Negyvenhárom strand vállalta az idén, hogy részt vesz a már presztízskérdésnek számító minősítésben.

– Minden települést népszerűsít, ha négy-öt csillagos stranddal büszkélkedhet és a nyaralók is jó néven veszik, ha hivatalosan minősített strandra járhatnak – mondta Lombár Gábor, a Balatoni Szövetség elnöke. – Az elmúlt négy évben milliárdos nagyságrendben költhettünk strandfejlesztésekre, ám a sikerhez azok a munkatársak is hozzá járultak, akik üzemeltetik és karban tartják a megvalósult létesítményeinket, nélkülük bármit létre hozhatnánk, nem működne semmi – tette hozzá Balatonfenyves polgármestere, aki örömünnepnek nevezte a díjátadót, ami annak a jele, hogy a balatoni települések egyre szebbek a rájuk fordított gondozásnak köszönhetően.

Idén az elmúlt évekhez hasonlóan egytől öt csillagig kaptak minősítést a strandok, ezzel is jelezve a fürdőhely szolgáltatásainak minőségét. Az iskolaszünet megkezdésével, megadott szempontrendszer alapján vizsgálta meg egy bizottság a strandokat. Megnézték a parkolási viszonyokat, a vizesblokkok állapotát, a strand akadálymentesítésének színvonalát, a környezet állapotát, a játszóterek minőségét, árnyékoltságát. Figyelembe vették a sportolási lehetőségeket, de a gyerekbarát szempontokra is nagy hangsúlyt fektettek. A strand vendéglátó helyeinek színvonalát is megvizsgálták, akár az étel-ital választék tekintetében is. A szempontok alapján idén három strand szerzett három csillagos minősítést, tizenhatan négycsillagosok lettek, huszonnégy strandon pedig öt csillaggal büszkélkedhet az üzemeltető. A legtöbb pontszámot idén a csopaki közösségi strand szerezte.

– Húsz éve, amióta a Kék Hullám Zászló minősítést rendezik, mindig a legmagasabb fokozatot érjük el. Mi már jó ideje megvalósítottunk olyan elvárásokat, amelyeket más településeken most, vagy a közelmúltban hoztak létre. A fejlesztés viszont nálunk sem áll meg – mondta Ambrus Tibor, Csopak polgármestere. Idén a Balaton–felvidéki Nemzeti Park is díjazott hat olyan strandot, ahol kiemelt figyelmet fordítottak az élőhely–védelemre és a zöldfelületi szempontok alapján kiemelkedő strandokra, amelyeken gondosan választott őshonos növényeket ültettek, valamint a vízparti élővilág védelmében tettek lépéseket az üzemeltetők. Díjat kaptak azok a fürdőhelyek is, amelyek kiemelkedően szerepeltek a járványügyi védekezésben.

A NTAK adatai szerint folyamatosan emelkednek a nyári főszezonra szóló előfoglalások, júliusra 3,3 millió, augusztusra 2,1 millió éjszakát foglaltak előre. A Balatonnál nyaralók már örülhetnek a Magyar Turisztikai Ügynökség és a Magyar Kormány 2017–ben közösen indított strandfejlesztési programjában megvalósított fejlesztéseknek. Ezekre eddig 11,55 milliárd forintból 114 sikeres strandfejlesztés valósult meg. 97 strand újult–újul meg a Kisfaludy Program 9 milliárd forintjából is– hangzott el a szerdai díjkiosztón.